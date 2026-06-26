Yamil Arana da inicio a la construcción de los acueductos de Tenche y Santo Domingo

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, cerró el primer semestre del año consolidando una de las mayores apuestas de su administración en materia de agua potable, con el inicio de la construcción de dos nuevos sistemas de acueducto que beneficiarán a 4.687 habitantes de los corregimientos de Tenche, en San Jacinto del Cauca, y Santo Domingo, en San Pablo.

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Las obras, ejecutadas a través de Aguas de Bolívar y en articulación con el Ministerio de Vivienda y las administraciones municipales, representan una inversión superior a 14.000 millones de pesos, con la que cientos de familias dejarán atrás años de dificultades para acceder al agua potable.

“Nuestro compromiso es que ningún bolivarense tenga que seguir buscando agua en ríos, caños o ciénagas. Estamos llevando dignidad, salud y oportunidades a los territorios que históricamente fueron olvidados. Cada acueducto que iniciamos significa una mejor calidad de vida para miles de familias y seguimos trabajando para que el agua potable llegue a todos los rincones del departamento”, afirmó el gobernador Yamil Arana Padauí.

Con estos proyectos, la administración departamental continúa posicionándose como una de las que más ha invertido en infraestructura de agua potable en Bolívar. Entre 2012 y 2026, el Plan Departamental de Agua ha entregado 67 proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo, beneficiando a más de 596.000 bolivarenses.

La gerente de Aguas de Bolívar, Eliana Romero Valiente, destacó que los avances en cobertura reflejan el impacto de estas inversiones. “Hoy Bolívar pasó del 38 % al 84 % de cobertura en agua potable durante los últimos 14 años y seguimos trabajando para ampliar ese alcance. La instrucción del gobernador Yamil Arana es clara: fortalecer los servicios públicos en los 44 municipios vinculados al Plan Departamental de Agua y garantizar soluciones sostenibles para las comunidades”, señaló.

En Tenche, corazón de La Mojana bolivarense, se invertirán 6.320 millones de pesos para construir un moderno sistema de acueducto que incluye una barcaza flotante, planta de tratamiento con capacidad de 11 litros por segundo, tanque elevado, redes de distribución, sistema fotovoltaico y demás obras complementarias. El proyecto beneficiará a 2.427 habitantes.

En el corregimiento de Santo Domingo, municipio de San Pablo, se destinarán 7.685 millones de pesos para optimizar el pozo existente, construir una planta compacta de tratamiento, un tanque de almacenamiento, instalar más de 4.500 metros de redes de distribución, paneles solares y 452 acometidas domiciliarias, llevando agua potable a 2.260 habitantes.

El alcalde de San Pablo, Jair Acevedo Cavadía, destacó que esta obra responde a una necesidad histórica del corregimiento y agradeció el respaldo del gobernador Yamil Arana y del Ministerio de Vivienda para hacer realidad este proyecto que transformará la calidad de vida de la comunidad.

Por su parte, el presidente de la Junta de Acción Comunal de Santo Domingo, Vicente Acosta Torres, aseguró que las familias dejarán atrás las largas jornadas para abastecerse de agua en fuentes contaminadas y celebró que el corregimiento se convierta en el primero del municipio en contar con un moderno sistema de acueducto.

Previo al inicio de las obras, Aguas de Bolívar realizó las jornadas de socialización con las comunidades y conformó las respectivas veedurías ciudadanas para garantizar la participación y el seguimiento al desarrollo de ambos proyectos.