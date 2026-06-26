Proyecto GEF7-CGSM lidera acciones para recuperar la Ciénaga Grande de Santa Marta con comunidades

Colombia

Bajo el lema “La Ciénaga Nos Conecta”, el proyecto de Conservación y Uso Sostenible de la Ciénaga Grande de Santa Marta, consolida una estrategia integral para proteger la biodiversidad, optimizar la gestión del agua, restaurar ecosistemas y fomentar prácticas productivas sostenibles.

La iniciativa busca articular esfuerzos con las comunidades locales, pueblos palafíticos, pescadores, campesinos, pueblos indígenas, organizaciones afrodescendientes, autoridades ambientales, instituciones públicas y aliados estratégicos en uno de los humedales más importantes del Caribe colombiano.

Fortalecimiento de la participación femenina

Entre los pilares del proyecto se destaca la gobernanza ambiental. Actualmente, las seis mesas territoriales de la ecorregión cuentan con 79 integrantes en sus comités coordinadores, espacios diseñados para la toma de decisiones conjuntas entre comunidades e instituciones. El 36% de estos liderazgos corresponde a mujeres, consolidando una participación femenina activa en la gestión del territorio.

Estas mesas han sido fundamentales para la construcción de instrumentos de manejo ecorregional:

El plan de manejo del sitio Ramsar, adoptado en febrero de 2026.

El plan de restauración de los manglares de la ecorregión CGSM.

El modelo conceptual del Sistema de Información de Soporte para la Toma de Decisiones (SISD).

El plan de conectividad hídrica, socioecosistémica y cultural para el Sitio Ramsar y las cuencas de los ríos Aracataca y Fundación.

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Sostenibilidad financiera y emprendimiento local

Con el fin de garantizar la viabilidad económica de las acciones de conservación, el proyecto Conservación y Uso sostenible de la CGSM creó un portafolio de inversiones que prioriza líneas como el recurso hídrico, ordenamiento pesquero, restauración, economía circular, cambio climático y atención a comunidades étnicas.

En ese sentido, se han fortalecido cuatro emprendimientos locales de turismo comunitario, restauración y manejo de residuos: Paraíso Veneciano, Birding Ecovivetur S.A.S., ASGESYC y ASERPA. Estos proyectos recibieron mentorías y acompañamiento en modelos de negocio y gestión financiera. Además, se avanza en un piloto de sostenibilidad financiera basado en biodiversidad, que plantea mecanismos de Pago por Servicios Ambientales (PSA) y soluciones basadas en la naturaleza para atraer inversión privada.

Monitoreo científico y comunitario

Otro componente clave del proyecto es el fortalecimiento de áreas protegidas, la conectividad ecológica y el manejo eficiente del agua. Para ello se desarrolló el SISD, una herramienta que integrará datos ambientales, sociales, climáticos e institucionales con el apoyo de entidades como el IDEAM, CORPAMAG, Parques Nacionales Naturales, el Instituto Humboldt, INVEMAR y la Federación Nacional de Cafeteros.

Adicionalmente, se actualizó el estado de especies bioindicadoras de la salud ambiental de los ríos Fundación y Aracataca y del recurso hidrobiológico de la CGSM, este último a partir de información histórica del SIPEIN entre los años 2000 y 2025. En el ámbito comunitario, se capacitó a 10 actores locales en el monitoreo de aves para establecer una línea base, y se trabaja en la línea base biológica de macrófitas del Sitio Ramsar.

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Restauración ecológica

En materia de restauración, el proyecto prioriza la recuperación de manglares, bosque ribereño y bosque seco tropical. Con el apoyo de la Alianza Mundial de Manglares, se adelantan acciones de rehabilitación hidrológica, mantenimiento y monitoreo en 1.000 hectáreas de manglar. Se prevé continuar con la restauración de manglar en 200 ha ubicadas en inmediaciones del Santuario de Flora y Fauna CGSM con la participación activa de las comunidades palafitas. Para el bosque seco y ripario, se tienen previstos procesos de restauración con la participación de los pueblos indígenas Kogui y Arhuaco, que contribuyan a promover la conectividad socioecosistémica entre la Sierra Nevada de Santa Marta y la CGSM.

Producción sostenible y eficiencia hídrica

Un tercer componente trabaja con 300 productores agropecuarios que han adoptado prácticas sostenibles: 120 del sector ganadero (con cercas eléctricas impulsadas con panel solar) y 180 del sector cafetero (con beneficios ecológicos con tanquetina como parte de sus planes de finca).

Estas medidas han contribuido a la optimización del uso del agua, donde también se reportan 300 productores vinculados. En la ganadería, los sistemas silvopastoriles permiten un ahorro estimado entre el 20 % y el 30 %, mientras que las cosechas de agua pueden ahorrar más de 20.000 litros anuales en promedio. En café, los beneficios ecológicos reducen hasta en un 95% el consumo de agua, pasando de 40 litros a 0,7 litros por kilogramo de café pergamino seco.

Además, los productores firmaron acuerdos de conservación en sus fincas. Por último, el proyecto beneficia directamente a 144 mujeres (61 cafeteras y 83 ganaderas) a través de iniciativas de empoderamiento económico. Estos avances reflejan una apuesta integral por la Ciénaga Grande de Santa Marta, en la que la conservación se construye con las comunidades, las instituciones y los sectores productivos.