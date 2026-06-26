Procuraduría inhabilita por ocho años a exalcalde de Arenal por irregularidades en viviendas

La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad de ocho años y seis meses al exalcalde de Arenal, Bolívar, Eugenio Lobo Quiñones (2020-2023), por irregularidades en la construcción de una torre residencial de 16 viviendas de interés social, destinadas a víctimas del conflicto.

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El órgano de control también sancionó con inhabilidad general para ejercer cargos y funciones públicas por el término de 15 años al interventor de la obra, Reynaldo Enrique Manrique Teherán.

En fallo de primera instancia, la Provincial de Juzgamiento de Ocaña señaló que los ahora sancionados no adelantaron las gestiones administrativas y contractuales necesarias para evitar retrasos injustificados en la ejecución de las obras, con lo que vulneraron los principios de responsabilidad y economía de la contratación estatal, así como los de moralidad, eficacia y celeridad que rigen la función pública.

Por esos hechos, la Procuraduría calificó la falta de los investigados como una falta gravísima. En el caso del exalcalde Lobo Quiñones, cometida a título de culpa gravísima, mientras que la de Manrique Teherán a título de dolo.

El fallo de primera instancia fue apelado por los sancionados.