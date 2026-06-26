Policía y EPA se toman el aeropuerto Rafael Núñez con campaña de protección animal y ambiental

En el marco de las acciones integrales para la protección de los animales y el medio ambiente, la Policía Nacional, a través de sus especialidades de Policía Comunitaria y Protección Ambiental, en articulación con el Establecimiento Público Ambiental (EPA Cartagena), desarrolló una jornada de sensibilización y prevención en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez.

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Esta actividad hace parte de una estrategia conjunta entre las autoridades administrativas y operativas de la ciudad, encaminada a prevenir conductas relacionadas con el maltrato animal, el tráfico ilegal de fauna silvestre y demás comportamientos que atentan contra la protección de los seres sintientes y los recursos naturales.

Durante la jornada, uniformados de la Policía Nacional y funcionarios del EPA Cartagena desarrollaron actividades de sensibilización con pasajeros en las salas de llegada y salida, mediante charlas pedagógicas y la entrega de material informativo, como manillas alusivas a la campaña, donde se socializo la normatividad vigente en materia de protección animal y ambiental.

“Continuaremos desarrollando este tipo de actividades en diferentes escenarios de la ciudad, fortaleciendo la conciencia ciudadana y promoviendo comportamientos responsables que contribuyan a la protección de la biodiversidad y al bienestar animal. Pero es muy importante que la comunidad denuncie cualquier caso que atente contra el bienestar de nuestra fauna” afirmó el Mayor Jordán Diaz Aristizabal, Jefe Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Metropolitana de Cartagena.