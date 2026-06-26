Policía captura en Bolívar a cuatro personas que robaron la carga de un camión accidentado

Lo que parecía una oportunidad para sacar provecho de un accidente de tránsito terminó con cuatro personas tras las rejas. La oportuna reacción de la Policía Nacional frustró el presunto hurto de una valiosa carga que había quedado expuesta luego de un siniestro vial ocurrido sobre una importante vía del departamento.

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El procedimiento fue adelantado por uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte Bolívar en el kilómetro 5 de la Ruta 90BLB, variante Mamonal-Gambote. Durante labores de registro y control, los policías interceptaron un automóvil en el que se movilizaban cuatro personas.

Al inspeccionar el vehículo, los uniformados hallaron ocho rollos de película de policloruro de vinilo (PVC), con un peso aproximado de 21,6 kilogramos cada uno, material destinado para uso farmacéutico. Tras verificar la procedencia de la mercancía, se estableció que hacía parte de la carga transportada por un tractocamión que minutos antes había sufrido un accidente de tránsito en ese mismo corredor vial.

Como resultado del operativo, las cuatro personas fueron capturadas en flagrancia por el presunto delito de hurto. Asimismo, fue inmovilizado el vehículo en el que transportaban la mercancía y se logró recuperar la totalidad de los elementos, evitando afectaciones económicas a la empresa propietaria de la carga.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la actuación de los uniformados y señaló: “Nuestros policías actuaron con rapidez y profesionalismo para recuperar la mercancía y capturar a los presuntos responsables. Hacemos un llamado a la ciudadanía para que, ante este tipo de situaciones, actúe con legalidad y reporte cualquier hecho sospechoso a través de la línea 123. Aprovechar una emergencia para apropiarse de bienes ajenos también constituye un delito.”

Los capturados, el vehículo inmovilizado y la mercancía recuperada fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que continuará con las investigaciones y definirá la situación judicial de los implicados.