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26 jun 2026 Actualizado 16:56

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Nuevo rotación de pico y placa para motos y vehículos particulares en Cartagena

Comenzará a regir a partir de este martes, 30 de junio de 2026, hasta el 02 de octubre de 2026

Pico y placa Cartagena. // Alcaldía de Cartagena

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La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, DATT, informa a la ciudadanía la nueva rotación de pico y placa para vehículos particulares y motocicletas, conforme con lo establecido en el Decreto 0015 del 2026, el cual regula la restricción vehicular en la ciudad.

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La nueva rotación comenzará a regir a partir de este martes, 30 de junio de 2026, hasta el 02 de octubre de 2026, de acuerdo con el último dígito de la placa.

La nueva rotación aplicará así:

• Lunes: 9 y 0

• Martes: 1 y 2

• Miércoles: 3 y 4

• Jueves: 5 y 6

• Viernes: 7 y 8

La medida aplica de lunes a viernes, excepto los fines de semana y días festivos, con el objetivo de mejorar la movilidad y reducir la congestión en las principales vías del Distrito.

Para vehículos particulares, el horario es de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. mientras que para las motocicletas es de 5:00 a.m. a 11:00 p.m.

La Administración Distrital invita a todos los conductores a acatar la medida y planificar sus desplazamientos con anticipación, con el fin de contribuir a una movilidad más eficiente y segura en la ciudad.

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