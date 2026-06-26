Llega Posta Challenge a la Plaza de los Coches de Cartagena

Desde mañana, viernes 26 de junio, inicia el segundo momento del Posta Challenge 2026: “Posta en la Plaza”. La cocina tradicional y la vanguardia se fusionarán en una gran feria gastronómica diseñada para deleitar los paladares de locales y turistas durante el puente festivo.

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Está actividad será el culmen de la celebración del cumpleaños número 493 de Cartagena de Indias. Además, este festival se consolida como una estrategia clave para exaltar la posta cartagenera como el plato insignia de nuestra cartageneidad. El objetivo primordial es incentivar la creatividad y la innovación de los restaurantes locales mediante interpretaciones contemporáneas de este plato, fortaleciendo la proyección de la Heroica como un destino gastronómico de primer nivel internacional.

Esta iniciativa es liderada por la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias y Corpoturismo, con el respaldo de Acodres Capítulo Cartagena, la Cámara de Comercio de Cartagena y Fenalco Bolívar.

Detalles del evento

La ciudadanía podrá participar de esta experiencia culinaria desde el viernes 26 hasta el domingo 28 de junio. Los tres días el horario será el mismo: de 4:30 p.m. a 11:00 p.m. en la Plaza de los Coches del Centro Histórico.

Valor del plato en feria: $25.000 (para llevar) En este espacio se ofrecerá de manera exclusiva el plato participante, y los restaurantes tendrán la opción de tener dos productos adicionales de su menú por el mismo valor.

Restaurantes participantes

Un total de 16 destacados establecimientos locales presentarán sus propuestas de vanguardia en formato de feria:

* Baluarte Santo Domingo - Escuela Taller Cartagena de Indias

* deIndias, Comedor y Copas

* Hotel Caribe

* Restaurante Centenario

* MestiXo Gastrobar

* Restaurante Matiz

* Restaurante La Catedral

* Burgatory Gourmet

* Baroca Rooftop

* El Pasquín de Joaco

* 1811 Rooftop & Cocktail Bar

* Hotel Almirante Urban Beach

* San Valentín, Cocina y Tragos

* Amala Pizza y Tacos

* Henry’s - Plazuela y Pie del Cerro

* Zona 6

Un jurado de gran nivel y dinámica de votación

Las propuestas serán evaluadas bajo tres estrictos criterios:

*Presentación: estética y atractivo visual.

*Sabor: calidad y fidelidad a la esencia de la Posta cartagenera.

*Innovación: originalidad en la interpretación.

Para ello, se contará con un comité de expertos de renombre:

*Juan del Mar: Actor, empresario y reconocido chef cartagenero con más de 28 años de trayectoria en la gastronomía del Caribe.

*Jaime Rodríguez: Chef colombiano y cofundador del célebre restaurante Celele, enfocado en la preservación de la biodiversidad culinaria de la región.

*Edwin Rodríguez: Chef colombiano radicado en España, fundador de Quimbaya en Madrid (primer restaurante de cocina de autor colombiana distinguido con una estrella Michelin).

La elección del plato ganador se realizará de forma equitativa y transparente:

*60% Votación del público: Los comensales podrán votar escaneando el código QR de cada restaurante, siendo indispensable la verificación de su correo electrónico para validar el voto.

*40% Votación del jurado: Determinado por las calificaciones en mesa de los expertos.

El Posta Challenge 2026 en la Plaza cuenta con el apoyo logístico e institucional de aliados estratégicos como SuperGiros Bolívar, Impulso Violeta, la Escuela Taller Cartagena de Indias (ETCAr), el IPCC, la Gerencia de Espacio Público, la Secretaría del Interior, entre otras entidades comprometidas con el desarrollo cultural y social de nuestra ciudad.