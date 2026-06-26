Guardia Ambiental revisa talleres de carros en la zona de influencia de la Ciénaga de la Virgen

En apoyo al Establecimiento Público Ambiental, EPA Cartagena, la Guardia Ambiental Colombiana realiza varios operativos de vigilancia y control para verificar el cumplimiento de normas sobre emisiones atmosféricas y manejo de residuos peligrosos por parte de talleres de servicio automotriz, ubicados en la zona de influencia de la Ciénaga de la Virgen.

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Los operativos de inspección surgen también en atención a las quejas de las comunidades vecinas de esos talleres, en especial los dedicados a latonería y pintura de vehículos. Las actividades se realizan durante esta semana en los locales ubicados en sectores del barrio Olaya Herrera.

Durante la visita se verifican las condiciones técnicas frente a los requisitos de la normatividad ambiental vigente. Se ha evidenciado que algunos talleres no cuentan con cabina de pintura, ni filtros de retención para el confinamiento de emisiones generadas en las labores de lijado y aplicación de pinturas. Esas situaciones facilitan la dispersión de material particulado, vapores de solventes y compuestos orgánicos volátiles hacia el entorno, con riesgo de afectación a la calidad del aire, a la fauna silvestre y a la salud de los habitantes del sector.

En el marco de la inspección, se sensibiliza al personal del taller sobre las obligaciones contenidas en la Resolución 909 de 2008 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, referente al control de emisiones atmosféricas de fuentes fijas; el Decreto 1076 de 2015, sobre gestión integral de residuos peligrosos -RESPEL-; y el Decreto 948 de 1995, relacionado con la prevención y control de la contaminación atmosférica.

Los hallazgos encontrados son puestos a consideración de la autoridad ambiental, EPA Cartagena, para lo de su competencia.

“Estamos haciendo presencia en los talleres de la ciudad para verificar, orientar y garantizar que se cumpla la norma. La meta es que cada taller opere con responsabilidad ambiental. Seguiremos haciendo seguimiento”, dijo Roberto Ruiz, director de la Guardia Ambiental Colombiana.

La GAC continuará con las revisiones a talleres de carros en diferentes sectores de Cartagena, priorizando aquellos ubicados en zonas ambientalmente estratégicas como la Ciénaga de la Virgen.