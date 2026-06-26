Fiscalía archiva indagación por prevaricato contra el alcalde de Arjona Gustavo Pérez Giraldo

La Alcaldía Municipal de Arjona se permite dar a conocer que la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la Nación en contra del alcalde Gustavo Adolfo Pérez Giraldo fue archivada mediante decisión emitida el 24 de junio de 2026.

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La determinación fue adoptada por la Fiscalía 57 Seccional Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Turbaco, que ordenó el archivo de la indagación adelantada contra el mandatario municipal por el presunto delito de prevaricato por acción, al concluir que la conducta investigada no reunía los elementos objetivos para la configuración de dicho delito.

Esta decisión se da al concluir que los hechos denunciados no reúnen los elementos objetivos exigidos por el tipo penal, razón por la cual la conducta fue considerada atípica, de conformidad con el artículo 79 de la Ley 906 de 2004.

La actuación se originó por una denuncia relacionada con la expedición de la Resolución No. 070 del 30 de enero de 2026, mediante la cual la administración municipal reguló la publicación de información contractual en la plataforma SECOP II.

”Siempre hemos actuado con transparencia, responsabilidad y absoluto respeto por la ley. Era importante que estos hechos fueran aclarados ante la ciudadanía. Hoy la decisión de la Fiscalía nos permite reafirmar que esta administración ha obrado conforme al marco legal y que seguiremos concentrados en gobernar para todos los arjoneros, trabajando con honestidad, compromiso y resultados para nuestro municipio”, manifestó el alcalde de Arjona, Gustavo Adolfo Pérez Giraldo

El mandatario agregó que respeta la decisión adoptada por la Fiscalía, la cual, tras analizar los elementos materiales probatorios y la normativa aplicable, ordenó el archivo de la indagación al concluir que no se configuraban los elementos objetivos del delito investigado.