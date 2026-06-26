Fatal accidente fluvial: muere topógrafo al volcarse embarcación en Bolívar

El cuerpo fue hallado debajo de la embarcación en el río Magdalena

Una misión técnica en el departamento de Bolívar terminó en tragedia tras el naufragio de una embarcación en la que se desplazaba una comisión oficial. En el hecho perdió la vida Luis Dumar, un topógrafo profesional que realizaba labores de campo en compañía de cinco uniformados de la Policía Nacional.

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El siniestro se registró en momentos en que el grupo avanzaba por vía fluvial para cumplir con labores comunitarias y de ingeniería. Por motivos que las autoridades judiciales intentan establecer, la lancha perdió la estabilidad y se volcó, dejando a todos sus ocupantes a la deriva.

A diferencia de los cinco policías, quienes lograron reaccionar rápidamente y ponerse a salvo con ayuda de rescatistas, el topógrafo no logró salir a la superficie y falleció por inmersión.

Tras activarse la alerta de emergencia, organismos de socorro y unidades fluviales de la zona iniciaron las maniobras de búsqueda en el afluente, logrando localizar el cuerpo sin vida de Dumar horas más tarde.

Personal de criminalística se encargó del traslado del cadáver hacia la morgue de Medicina Legal. Entre tanto, las autoridades competentes iniciaron las investigaciones técnicas para esclarecer si las condiciones climáticas, un fuerte oleaje o fallas en la estructura de la embarcación provocaron el fatal volcamiento.