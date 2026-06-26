Enviaron a la cárcel a presunto abusador de una menor de 14 años capturado en Magangué

La protección de los derechos de la niñez y la adolescencia volvió a dar un resultado contundente en Bolívar. En un operativo adelantado por la Policía Nacional, fue capturado mediante orden judicial un hombre de 50 años, investigado por el delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años agravado, conducta que, de acuerdo con la investigación, habría ocasionado un embarazo

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La diligencia fue realizada por investigadores de la Policía Judicial de Infancia y Adolescencia en el corregimiento de Barranca Yuca, jurisdicción de Magangué, en cumplimiento de una orden expedida por la autoridad judicial competente, luego de recopilar elementos materiales probatorios e información legalmente obtenida que permitieron avanzar en el proceso.

Según la investigación, los hechos habrían ocurrido el 4 de febrero de 2024. Las autoridades establecieron que, presuntamente, el hoy capturado ejercía intimidaciones, amenazas y actos de coacción contra la víctima con el propósito de impedir que denunciara lo sucedido.

Durante las audiencias preliminares, el procesado no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. No obstante, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, al considerar que se cumplían los requisitos legales para la imposición de la medida.

El capturado fue trasladado a la cárcel Camilo Torres de Magangué, donde permanecerá mientras continúa el proceso judicial en su contra.

“Los delitos que afectan a nuestros niños, niñas y adolescentes son una prioridad para la Policía Nacional. Seguiremos fortaleciendo nuestras capacidades investigativas y trabajando de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación para llevar ante la justicia a quienes vulneren sus derechos y evitar que estos hechos queden en la impunidad”, agregó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La Policía Nacional reiteró el llamado a la comunidad para denunciar de manera inmediata cualquier hecho que ponga en riesgo la integridad de los menores de edad, destacando que la denuncia oportuna es una herramienta fundamental para proteger a la víctimas y garantizar el acceso a la justicia.