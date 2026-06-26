Dentro de su casa, pistoleros asesinan a un hombre conocido como ‘El Gordo’ en San Jacinto

La tranquilidad de los habitantes del municipio de San Jacinto, en la subregión de los Montes de María, se vio sacudida por un ataque sicarial cometido en el interior de una residencia. La víctima de este hecho de sangre fue identificada como Luis Eduardo Chamorro Lora, de 38 años de edad.

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De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, el atentado se registró en la tarde de este jueves 25 de junio en el barrio 17 de Octubre. En ese lugar, dos hombres armados irrumpieron a la fuerza en una vivienda del sector y, sin mediar palabra, dispararon en repetidas ocasiones contra Chamorro Lora, a quien sus allegados conocían popularmente bajo el alias de ‘El Gordo’.

Tras el cese de disparos, la víctima fue auxiliada rápidamente por personas del sector y trasladada inicialmente a un centro médico local en el municipio de San Jacinto. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones sufridas en órganos vitales, el hombre tuvo que ser remitido posteriormente al hospital de El Carmen de Bolívar, donde falleció mientras recibía atención médica.

La escena del crimen fue acordonada por patrullas de la Policía de Bolívar para preservar las evidencias físicas mientras los peritos judiciales recolectaban los primeros testimonios entre los residentes de la zona.

Las autoridades del departamento abrieron una investigación para determinar los móviles de este homicidio, al tiempo que despliegan operativos en la subregión para dar con el paradero de los dos agresores y esclarecer el crimen.