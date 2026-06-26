DATT refuerza la seguridad vial en Cartagena con señalización escolar y mantenimiento semafórico

Con el propósito de fortalecer la seguridad vial y mejorar las condiciones de movilidad en la ciudad, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), continúa ejecutando acciones de señalización y mantenimiento de la infraestructura vial en distintos sectores del Distrito.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En lo corrido de 2026, la entidad ha intervenido siete instituciones educativas mediante la instalación de señalización preventiva y reglamentaria orientada a proteger a estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa. Las acciones se han desarrollado en las instituciones educativas Camilo Torres (El Pozón), Cecilia Porras, Pies Descalzos, Jorge Artel, Camilo Torres sede Chulianes y Gustavo Pulecio, en el sector de Colombiatón.

José Ricaurte Gómez, director del Departamento Administrativo de Transito y Transporte - DATT, destacó que la meta para este año es intervenir 30 instituciones educativas de la ciudad.

“Tenemos proyectado señalizar unas 30 instituciones educativas más para el 2026. A la fecha hemos intervenido más de 10 establecimientos con pasos peatonales, pictogramas y señalización preventiva de zona escolar, elementos que permiten que estudiantes y peatones puedan cruzar de manera más segura”, explicó el funcionario.

Como parte de la estrategia para promover entornos viales más seguros, el DATT también ha realizado la demarcación y señalización de 30 pasos peatonales en diferentes zonas de Cartagena, entre ellas, El Pozón, Barrios Unidos y Parque Heredia. Estas intervenciones buscan facilitar el tránsito seguro de los peatones y fomentar una mayor cultura de respeto por las normas de tránsito.

En materia de semaforización, la entidad adelantó mantenimiento correctivo en 88 intersecciones semafóricas de la ciudad, incluyendo puntos estratégicos como India Catalina, Reloj Floral, Los Ángeles y La Plazuela. Los trabajos permitieron optimizar el funcionamiento de la red semafórica y contribuir a una movilidad más eficiente en los principales corredores viales.

Las labores técnicas incluyeron reinicio de tarjetas CPU, reprogramación de tiempos semafóricos, cambio de módulos y renovación de cableado, acciones fundamentales para garantizar la operación continua y segura del sistema.

Adicionalmente, el DATT instaló señales preventivas tipo chevrón en la avenida El Bosque, diagonal 21, con el fin de advertir a los conductores sobre la presencia de separadores centrales y reducir el riesgo de siniestros viales en este importante corredor de carga.

De igual forma, fueron ubicadas nuevas señales verticales en el Complejo Deportivo de Chambacú y señales de cambio de sentido vial en el sector de Pie de la Popa, mejorando la orientación de los usuarios y favoreciendo una circulación más ordenada.

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte reafirma su compromiso con la construcción de una Cartagena más segura, ordenada y sostenible, e invita a todos los actores viales a respetar la señalización y contribuir al cuidado de la infraestructura que permite una movilidad segura para todos.