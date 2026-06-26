Concejo de Cartagena analiza movilidad, reducción de la pobreza y preservación cultural

El funcionamiento del mercado de Santa Rita, el respeto por los carriles exclusivos de Transcaribe, la transformación urbana de Getsemaní y las cifras de pobreza monetaria entregadas por el DANE fueron los ejes centrales del debate en la corporación.

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La problemática administrativa, estructural y operativa del mercado de Santa Rita será evaluada en plenaria durante la primera semana de julio. La iniciativa, consolidada a partir de las propuestas de los concejales Hernando Piña y Armando Córdoba, busca trazar soluciones concretas para este centro de acopio. Por su parte, el concejal Rafael Meza solicitó la intervención de la Oficina de Acción Comunal para coordinar la logística del encuentro directamente con los representantes de los comerciantes.

En materia de movilidad, el cabildante David Caballero expresó su preocupación frente al uso indebido del carril exclusivo de Transcaribe por parte de vehículos oficiales asignados a operaciones de tránsito. Aunque el concejal reconoció los esfuerzos de la administración distrital para ordenar el flujo vehicular, exigió al Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) un reporte claro sobre las sanciones que se impondrán a los infractores para proteger la operación del sistema masivo y fortalecer la cultura ciudadana.

La identidad cultural y la permanencia de los habitantes nativos del barrio Getsemaní también ocuparon un lugar prioritario en la agenda. El concejal Lewis Montero anunció la apertura de un espacio de participación ciudadana para la próxima semana, donde los residentes tradicionales expondrán los impactos que la transformación urbana está causando en el patrimonio histórico de esta zona residencial.

Al cierre de la sesión ordinaria, la concejala Luz Marina Parra analizó el último informe del DANE que revela una disminución en la pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema en la capital de Bolívar. La cabildante advirtió que las cifras deben recibirse con cautela, ya que la reducción responde principalmente a los subsidios y transferencias del Gobierno nacional. Ante este panorama, insistió en que el Distrito debe robustecer una política pública local de superación de la pobreza que evalúe con precisión el impacto real de las inversiones propias en los hogares de la ciudad.