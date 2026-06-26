Concejo conoció balance del EPA: liberan 900 animales y siembran 4.000 árboles en Cartagena

En sesión de control político, el Concejo Distrital de Cartagena recibió el informe de gestión del Establecimiento Público Ambiental (EPA) con corte al 15 de mayo de 2026, en el que se destacaron avances en vigilancia ambiental, protección de la fauna y flora, recuperación de áreas degradadas y educación ambiental.

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Durante la jornada también se realizó la audiencia pública del Proyecto de Acuerdo 113, que propone un traslado presupuestal entre unidades ejecutoras del Distrito para fortalecer el funcionamiento del Despacho del Alcalde.

El director del EPA, Mauricio Rodríguez Gómez, informó que la entidad realizó 386 visitas de inspección, vigilancia y control a establecimientos industriales, hospitalarios y generadores de residuos, atendió 41 quejas ambientales e impuso 17 medidas preventivas por incumplimientos a la normatividad vigente. Asimismo, destacó la expedición de 112 vistos buenos ambientales para eventos en espacio público y el fortalecimiento de las acciones de seguimiento a actividades con impacto ambiental.

En materia de protección de los recursos naturales, el funcionario señaló que fueron atendidos 1.235 ejemplares de fauna silvestre, entre aves, reptiles y mamíferos, logrando la liberación de 901 animales. También se inspeccionaron 646 árboles y se autorizaron más de 580 intervenciones de poda y tala.

Entre los principales resultados de los proyectos ambientales resaltó la siembra de 4.079 árboles y la recuperación de más de 31 mil metros cuadrados de áreas ambientalmente degradadas en sectores como la Laguna del Cabrero, Puente Crespo y la Loma del Marión.

El EPA también reportó avances en monitoreo ambiental, con seguimiento a 38 cuerpos de agua y 22 sectores urbanos, la publicación de cuatro informes de calidad del aire y la atención de situaciones como la mortandad de peces en el Caño Juan Angola. En el componente de educación ambiental, la entidad implementó cinco estrategias pedagógicas que impactaron a 57 instituciones educativas, 12 instituciones de educación superior y 16 barrios de la ciudad.

Finalmente, informó una ejecución presupuestal del 42 % y el cumplimiento del 100 % de sus metas de gestión institucional durante el periodo evaluado.