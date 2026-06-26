¡Comenzó la Primatón 2026! Tres días de grandes descuentos para fortalecer el comercio local

El comercio colombiano da inicio a una nueva edición de la Primatón 2026, la gran jornada nacional de descuentos liderada por FENALCO, que se desarrolla desde hoy 26 al 28 de junio con el propósito de impulsar las ventas del comercio formal, incentivar el consumo y fortalecer la economía durante el cierre del primer semestre del año.

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La iniciativa reúne a más de 800 marcas en todo el país, una cifra que continúa creciendo gracias a la vinculación de establecimientos de diferentes sectores económicos que se han sumado para ofrecer descuentos, promociones y beneficios especiales a los consumidores.

En Bolívar, importantes establecimientos hacen parte de esta estrategia comercial, entre ellos: Centro Comercial Caribe Plaza, Centro Comercial Paseo de La Castellana, Plaza 90, Centro Comercial Gran Manzana, Centro Comercial Nao, Centro Comercial Plaza Bocagrande, Falabella, AudioColor, Garmin, Ambiente Gourmet, Muebles Cárdenas, The Kids Corner, Tecnología y Equipos, Opticalia Estrada, Lili Pink, Servientrega, UniÓptica Cartagena, Gestión Turística, Outdoor Adventure, La Bonga del Sinú, Pechuguitas Chicken Tenders, Kimautos, Importadora Celeste, FXA, BHK Colombia, Stop Jeans, Yoyo S.A.S., ELA, Simeon Shoes, B-Market Bath, entre otros.

Esta edición llega en un momento especial, en medio del ambiente futbolero que vive el país, una oportunidad para que los comerciantes sorprendan a sus clientes con promociones atractivas y para que miles de colombianos realicen sus compras con importantes beneficios.

Para la directora ejecutiva de FENALCO Bolívar, Mónica Fadul, la Primatón representa mucho más que una temporada de descuentos.

“La Primatón es una oportunidad para dinamizar el comercio, fortalecer a nuestras empresas y seguir impulsando el crecimiento económico de la región. Cada compra que realizan los ciudadanos en el comercio formal respalda el empleo, promueve el desarrollo empresarial y genera confianza en nuestros negocios”, señaló Fadul.

La dirigente gremial también destacó el compromiso de los empresarios que se vincularon a esta iniciativa.

“Desde FENALCO Bolívar agradecemos a cada uno de los comerciantes que hacen parte de esta jornada. Les deseamos el mayor de los éxitos y estamos seguros de que, con ofertas atractivas y un excelente servicio, lograremos una Primatón muy positiva para el comercio y para los consumidores.”

FENALCO Bolívar invita a los cartageneros, bolivarenses y visitantes a recorrer los establecimientos participantes, aprovechar los descuentos exclusivos y apoyar el comercio local.

Para conocer todos los establecimientos participantes a nivel nacional, consulte el sitio web oficial de la Primatón www.primaton.com.co