Cayeron dos sospechosos armados que se movilizaban en una motocicleta con la placa levantada

En desarrollo de planes contra el porte ilegal de armas de fuego, uniformados de la Policía Nacional de Colombia lograron capturar un sujeto y aprehender un adolescente, quienes tenían en su poder un arma de fuego.

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El operativo se llevó a cabo en la transversal 54 del barrio El Country, donde las patrullas de vigilancia observaron a dos sujetos en actitud sospechosa que se movilizaban en una motocicleta con la placa levantada. Rápidamente, los uniformados interceptaron a estas personas y les hallaron en su poder un arma de fuego tipo pistola, un proveedor y tres cartuchos.

Por estos hechos fue capturado un sujeto conocido como ‘Kevin’, de 20 años de edad y aprehendido un adolescente de 17 años, quienes se movilizaban en una motocicleta durante el medio día.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, estas personas, al parecer, pretendían cometer un hurto en el sector, evitando con esta intervención policial una posible afectación a la convivencia y la seguridad ciudadana.

Los capturados y los elementos incautados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de porte ilegal de armas de fuego, a la espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

La Policía Nacional en Cartagena, destaca esta ofensiva contra el porte ilegal de armas de fuego, capturando 400 personas e incautando 343 armas de fuego ilegales.

Puedes reemplazar el entrecomillado por una versión más institucional y orientada al resultado operativo:

“La rápida reacción de nuestros uniformados permitió neutralizar una posible acción delictiva y sacar de circulación un arma de fuego ilegal. Seguiremos intensificando los planes de control y prevención para proteger la vida, la convivencia y la seguridad de todos los cartageneros”, afirmó el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.