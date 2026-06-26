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26 jun 2026 Actualizado 02:27

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Cartagena vivirá la fiesta del fútbol con pantalla gigante para el partido Colombia vs. Portugal

La actividad se realizará en el Patio de Banderas de la Unidad Deportiva

Alcaldía de Cartagena

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La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER), invita a toda la comunidad a disfrutar este sábado de una gran jornada de integración y entretenimiento con la transmisión en pantalla gigante del partido entre las selecciones de Colombia y Portugal.

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La actividad se realizará en el Patio de Banderas de la Unidad Deportiva, donde desde las 4:00 de la tarde las familias podrán disfrutar de actividades recreativas, inflables y espacios de sano esparcimiento para niños, jóvenes y adultos.

Posteriormente, a las 6:30 p. m., los asistentes podrán vivir toda la emoción del encuentro de la Selección Colombia, acompañando al equipo nacional en un ambiente de alegría, unión y convivencia ciudadana.

El alcalde Dumek Turbay y el IDER extienden la invitación a cartageneros y visitantes para que se sumen a esta gran celebración deportiva y apoyen juntos a la Tricolor.

Fecha: Sábado

Hora: Desde las 4:00 p. m.

Lugar: Patio de Banderas de la Unidad Deportiva

¡Cartagena se viste de amarillo, azul y rojo para alentar a Colombia!

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