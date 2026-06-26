Cartagena vivirá la fiesta del fútbol con pantalla gigante para el partido Colombia vs. Portugal

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER), invita a toda la comunidad a disfrutar este sábado de una gran jornada de integración y entretenimiento con la transmisión en pantalla gigante del partido entre las selecciones de Colombia y Portugal.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La actividad se realizará en el Patio de Banderas de la Unidad Deportiva, donde desde las 4:00 de la tarde las familias podrán disfrutar de actividades recreativas, inflables y espacios de sano esparcimiento para niños, jóvenes y adultos.

Posteriormente, a las 6:30 p. m., los asistentes podrán vivir toda la emoción del encuentro de la Selección Colombia, acompañando al equipo nacional en un ambiente de alegría, unión y convivencia ciudadana.

El alcalde Dumek Turbay y el IDER extienden la invitación a cartageneros y visitantes para que se sumen a esta gran celebración deportiva y apoyen juntos a la Tricolor.

Fecha: Sábado

Hora: Desde las 4:00 p. m.

Lugar: Patio de Banderas de la Unidad Deportiva

¡Cartagena se viste de amarillo, azul y rojo para alentar a Colombia!