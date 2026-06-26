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26 jun 2026 Actualizado 10:46

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Cartagena se solidariza con Venezuela: habilitan centro de acopio para damnificados por terremotos

La Alcaldía Mayor y el Centro Intégrate activaron una campaña de recolección de ayudas humanitarias para apoyar a las comunidades afectadas en el vecino país

Dumek Turbay, alcalde de Cartagena. // Cortesía

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La Alcaldía Mayor de Cartagena, bajo el liderazgo de la Oficina de Cooperación Internacional y el Centro Intégrate, puso en marcha una jornada de recolección de asistencia humanitaria con el objetivo de brindar apoyo a las comunidades venezolanas damnificadas por los dos fuertes terremotos registrados este miércoles 24 de junio.

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La iniciativa institucional surge como un gesto de respaldo hacia la población afectada en el vecino país y en solidaridad con los más de 70.000 ciudadanos venezolanos radicados en Cartagena, quienes mantienen estrechos lazos familiares y afectivos con las zonas impactadas por la emergencia, especialmente en Caracas y el Estado de La Guaira.

Los ciudadanos, empresas, instituciones educativas y organizaciones sociales que deseen sumarse a esta causa solidaria pueden realizar sus donaciones de elementos de primera necesidad, entre los cuales se priorizan:

  • Alimentos y bebidas: agua potable embotellada y alimentos no perecederos.
  • Higiene y aseo: productos de aseo personal, artículos de higiene y pañales.
  • Textiles y abrigo: ropa en buen estado para adultos y niños.

El punto oficial de recepción de las ayudas es el Centro Intégrate, ubicado en el barrio Líbano (carrera 49 #31B-125). Las donaciones se estarán recibiendo en el horario continuo de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

La Administración Distrital informó que todos los elementos recaudados serán canalizados a través de los mecanismos humanitarios y los corredores logísticos correspondientes para garantizar que la asistencia llegue de manera efectiva a los damnificados de la emergencia.

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