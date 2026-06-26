Cartagena obtiene el mejor Índice de Desempeño Institucional del Caribe y el segundo del país

La transformación de Cartagena también se refleja en la manera como se administra la ciudad. Mientras avanzan proyectos de infraestructura, programas sociales y estrategias para mejorar la calidad de vida de los cartageneros, la gestión institucional del Distrito, en cabeza del alcalde Dumek Turbay, alcanza hoy uno de sus mejores momentos.

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Así lo demuestran los resultados del Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión (FURAG) 2025, medición realizada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en la que la ciudad obtuvo un puntaje histórico de 97,1 en el Índice de Desempeño Institucional (IDI).

Con este resultado, Cartagena se ubicó como la segunda ciudad de Colombia con mejor desempeño institucional, únicamente por detrás de Bogotá (98,6), y se posicionó como la mejor ciudad de la región Caribe. Además, superó a capitales como Bucaramanga (95,2), Cali (95,0), Medellín (93,9) y Barranquilla (86,0).

La Medición del Desempeño Institucional (MDI), realizada a través del FURAG, evalúa anualmente la gestión de las entidades públicas del orden nacional y territorial bajo los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), permitiendo medir la capacidad institucional para planear, ejecutar y mejorar la prestación de los servicios a la ciudadanía.

El resultado obtenido por Cartagena cobra especial relevancia al compararlo con la línea base recibida por la actual administración. En la medición correspondiente a 2023, la ciudad alcanzó 87,7 puntos en el Índice de Desempeño Institucional, lo que significa que durante los dos primeros años del gobierno del alcalde Dumek Turbay se registró un crecimiento total de 9,4 puntos.

En detalle, Cartagena alcanzó la máxima calificación (100 puntos) en siete políticas evaluadas por el FURAG: Gestión Estratégica del Talento Humano, Integridad, Planeación Institucional, Participación Ciudadana en la Gestión Pública, Compras y Contratación Pública, Gestión Documental y Gestión del Conocimiento.

Los resultados también reflejan avances significativos en el Modelo Estándar de Control Interno (MECI), donde la ciudad obtuvo una calificación de 97,4 para la vigencia 2025. Esta cifra representa un incremento de 13,2 puntos frente al resultado de 2023, cuando el puntaje fue de 84,2.

Estos avances evidencian el fortalecimiento de los procesos institucionales, la consolidación de una gestión más eficiente y transparente, y el compromiso de las distintas dependencias del Distrito con la mejora continua de los servicios públicos.

Es importante resaltar que, si bien la Secretaría de Planeación lidera el proceso de diligenciamiento del FURAG, los resultados obtenidos son producto del trabajo articulado y el compromiso de todas las dependencias de la administración.

Al respecto, el secretario de Planeación Distrital, Emilio Molina Barboza, sostuvo: “Alcanzar este nivel de desempeño institucional refleja una gestión organizada, con planeación, seguimiento y compromiso de todas las dependencias. Tener la segunda mejor gestión institucional del país significa que estamos construyendo una Alcaldía más eficiente, transparente y para la gente”.

Más allá de un indicador, este resultado demuestra que Cartagena cuenta hoy con una institucionalidad más sólida, organizada y eficiente. Una condición fundamental para seguir ejecutando proyectos, atraer inversión y materializar las transformaciones que demanda la ciudad.