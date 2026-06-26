Cartagena lleva sus Fiestas de Independencia al Festival Folclórico Colombiano en Ibagué

Cartagena se traslada con toda su riqueza dancística y tradicional a la ‘Capital Musical de Colombia’ para participar en el 52° Festival Folclórico Colombiano. A través de una delegación oficial del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) y la Alcaldía Mayor, la ciudad será la gran invitada de honor en una jornada que busca promocionar las tradicionales Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre.

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Frente a este gran encuentro de saberes, el alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay, destacó el valor de internacionalizar y expandir las expresiones culturales de la ciudad. “Llegamos a Ibagué con el orgullo de nuestra historia y la fuerza de nuestras expresiones artísticas. Esta invitación es una plataforma maravillosa para mostrarle al país por qué las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre son un patrimonio vivo y una de las celebraciones más auténticas de Colombia. Llevamos una muestra impecable que dejará en alto el nombre de Cartagena”, señaló Turbay.

La delegación cartagenera pondrá en escena la esencia viva de un cabildo festivo, llevando un despliegue de tradición que se tomará dos de los escenarios más importantes del festival tolimense este fin de semana.

La primera gran cita será este sábado 27 de junio en la emblemática Concha Acústica de Ibagué. Allí se presentará un imponente cabildo en homenaje al gran Joe Arroyo. Con música completamente en vivo, los asistentes vivirán el ritual propio del cabildo, a ritmo de fandango, cumbia, son de negro y el cierre vibrante con la salsa de ‘La Rebelión’.

Por su parte, la directora del IPCC, Shirley Tuñón , resaltó el rigor técnico y el corazón detrás de esta puesta en escena: “Hemos preparado una embajada cultural con una muestra de nuestros mejores artistas, bajo una dirección artística y musical rigurosa. En Ibagué viviremos un verdadero intercambio donde ritmos ancestrales como el mapalé, la cumbia y el fandango, sumados a la champeta, contarán nuestra historia de libertad y resistencia. Es una oportunidad de oro para enamorar al interior del país y hacer una invitación abierta a que vivan nuestras fiestas de noviembre”.

El segundo momento cumbre llegará el domingo 28 de junio durante el desfile folclórico principal. En esta oportunidad, los artistas cartageneros ofrecerán un homenaje al fuego, fusionando los sonidos y movimientos del mapalé, la cumbia, el fandango y la fuerza contemporánea de la champeta.

El recorrido contará con la participación de actores festivos de la ciudad, los Grandes Lanceros y la actual Reina de la Independencia, Faylin Rodríguez, quienes se encargarán de contagiar a los ibaguereños del espíritu alegre y festivo de nuestra costa.

Toda la producción musical de este intercambio cultural está bajo la dirección de Édgar Avilán, mientras que la dirección artística corre por cuenta de Dixón Pérez, garantizando un espectáculo de alto nivel y total fidelidad a las tradiciones del Caribe.