Capturan en flagrancia a tres presuntos expendedores con más de 350 dosis de droga en Cartagena

En una ofensiva contra el tráfico de estupefacientes, uniformados de la Policía Nacional propinaron un importante golpe a este delito con la captura de tres presuntos expendedores de sustancias alucinógenas.

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En las zonas de atención de los barrios La María, Torices y Armenia, mediante actividades de registro, control y vigilancia realizadas por las patrullas policiales, se logró la captura de tres presuntos distribuidores de estupefacientes conocidos con los alias de “El Lucho”, “Eduardo” y “Edwin”.

El primer resultado operativo se registró en la calle 31A del barrio Armenia, donde, en medio de los controles adelantados por las patrullas de vigilancia, fue capturado en flagrancia alias “El Lucho”, de 26 años de edad y natural de Cartagena, quien fue sorprendido comercializando más de 150 dosis de base de coca.

Como segundo resultado operativo, fue capturado en flagrancia alias “Eduardo”, de 23 años y también natural de Cartagena, quien fue sorprendido por uniformados de la zona de atención del barrio Torices comercializando más de 100 dosis de marihuana.

Finalmente, en el barrio La María, sector San Bernardo, fue capturado en flagrancia alias “Edwin”, de 24 años de edad y natural de Cartagena, quien portaba más de 100 dosis de marihuana listas para su comercialización.

Los capturados registran un total de nueve anotaciones judiciales como indiciados por diferentes delitos. Alias “El Lucho” presenta antecedentes por tráfico de estupefacientes (2020, 2021, 2024 y 2026), lesiones personales (2022) y violación de medida sanitaria (2020). Por su parte, alias “Eduardo” registra dos anotaciones por tráfico de estupefacientes (2022 y 2026), mientras que alias “Edwin” presenta una anotación por el mismo delito (2026).

Los capturados y los estupefacientes incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de las audiencias preliminares que definirán su situación jurídica.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que, en lo corrido del año, se han capturado 1.681 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 622 kilogramos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca, bazuco, cocaína y tusi.

“Con estas acciones reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad ciudadana, asestando golpes certeros a las organizaciones criminales que afectan la convivencia y tranquilidad de los territorios”, sostuvo el oficial.