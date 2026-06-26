Capturan a un hombre tras herir con un machete a su propio hijo durante una riña en Magangué

Lo que comenzó como una fuerte discusión dentro de una vivienda terminó convertido en una escena de angustia y sangre. Los gritos de auxilio alertaron a la comunidad y, minutos después, la Policía Nacional llegó para detener a un hombre señalado de agredir con un machete a su compañera sentimental y a uno de sus hijos.

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El caso se presentó en el barrio Maracaná, luego de que las Zonas de Atención Policial recibieran una llamada de emergencia informando sobre un presunto hecho de violencia intrafamiliar. Al llegar al sector, los uniformados fueron abordados por un adolescente de 17 años, quien, entre lágrimas, pidió ayuda porque, según manifestó, su padre estaba atacando a su madre y a su hermano dentro de la vivienda.

De inmediato, los policías se desplazaron hasta el inmueble y encontraron a una mujer junto a dos jóvenes que salían del lugar. Uno de ellos presentaba una lesión en uno de sus brazos, la cual, al parecer, habría sido causada con un machete durante la agresión.

Frente a la vivienda también fue ubicado el presunto agresor, quien se encontraba en estado de exaltación y, de manera espontánea, les manifestó a los uniformados que durante la discusión con su pareja había lesionado a su hijo con un machete. Ante esta situación, fue reducido y trasladado a la Estación de Policía de Magangué mientras se verificaban los hechos en el Hospital La Divina Misericordia.

Tras confirmar las lesiones sufridas por la víctima y recopilar la información del caso, los uniformados materializaron la captura del hombre por el delito de violencia intrafamiliar, dejándolo a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el proceso judicial correspondiente.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, rechazó este hecho y reiteró el compromiso institucional con la protección de las familias. “La violencia nunca será el camino para resolver los conflictos. Invitamos a los ciudadanos a denunciar oportunamente cualquier caso de agresión intrafamiliar. La Policía Nacional seguirá actuando con contundencia para proteger la vida y la integridad de las víctimas y llevar ante la justicia a quienes cometan este tipo de delitos.”