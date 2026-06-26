Capturan a cuatro mujeres señaladas de robar joyas de oro en zonas turísticas de Cartagena

En el marco de planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional de Colombia, capturan en flagrancia a cuatro mujeres, en el norte de la ciudad.

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La oportuna información suministrada por la comunidad fue clave para desplegar un operativo en horas de la madrugada, que permitió la captura de estas cuatro mujeres, quienes minutos antes, presuntamente, habían hurtado de manera violenta prendas de oro a dos turistas nacionales.

Las joyas, avaluadas en más de 30 millones de pesos, fueron recuperadas y entregadas a sus propietarios, quienes agradecieron a la Policía Nacional por el compromiso y la rápida reacción que permitió recuperar sus bienes.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, las capturadas habrían engañado a las víctimas para que salieran del lugar donde se hospedaban, facilitando así que dos cómplices, armados con armas blancas y de fuego, las intimidaran y les hurtaran sus pertenencias.

Al parecer, se trataría de una banda delincuencial dedicada al hurto bajo la modalidad de intimidación con armas blancas y de fuego, en el que las capturadas jugaban un papel fundamental: el de marcar y poner a las víctimas para ser atracadas.

Los otros dos implicados se encuentran identificados y son buscados en estos momentos para su pronta captura.

Los elementos recuperados y las capturadas fueron dejados a disposición de las autoridades competentes, a espera de las audiencias que definan su situación judicial.

En lo corrido del año se han capturado 3.368 personas por diferentes delitos, entre ellos, 545 por el delito de hurto.

Este golpe es una respuesta institucional por parte de la Policía Nacional, en un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, a las estructuras delincuenciales que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana.

“Este resultado demuestra el compromiso permanente de la Policía Nacional en la lucha contra la delincuencia. Invitamos a la ciudadanía a continuar denunciando y suministrando información oportuna que permita capturar y judicializar a quienes afectan la seguridad y la convivencia en Cartagena”, aseguró el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.

La Policía Nacional en Cartagena de Indias, invita a los cartageneros a seguir cooperando bajo absoluta reserva con las autoridades para identificar a los delincuentes y las estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía, marcando a la línea 123.