Capturan a alias ‘Willi’ y ‘Jorgito’ tras cometer hurtos por raponazo en barrios de Cartagena

La rápida reacción de la Policía Nacional frustró la fuga de dos presuntos ladrones que, segundos antes, habían arrebatado los celulares de dos mujeres.

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El primer operativo se llevó a cabo en la calle del Bolsillo, del barrio Boston, donde fue capturado alias ‘Willi’, de 25 años, quien minutos antes había hurtado un celular a una mujer mediante la modalidad de raponazo y emprendió la huida en una motocicleta. Sin embargo, la alerta generada por la comunidad permitió activar un plan candado que condujo a su ubicación y captura en cuestión de minutos.

Al momento de la detención, los uniformados le hallaron en su poder el celular hurtado.

Gracias a la efectiva reacción policial, la víctima recuperó su equipo móvil, mientras que el capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente para responder por el delito de hurto.

Las investigaciones continúan para establecer si el detenido estaría relacionado con otros casos similares ocurridos recientemente en Cartagena.

De igual forma, en el sector Kimbara, del barrio Martínez Martelo, fue capturado alias ‘Jorgito’, de 33 años, quien minutos antes había hurtado mediante raponazo un celular de alta gama a una mujer.

Alias ´Jorgito’ huyó en una motocicleta, pero una rápida reacción permitió su captura y la recuperación del equipo móvil.

Los capturados y los elementos recuperados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a espera de las audiencias que definan su situación judicial.

En lo corrido del año, la Policía Metropolitana de Cartagena ha capturado 3.368 personas por diferentes delitos, entre ellas 540 por hurto.

“No vamos a dar tregua a quienes afectan la seguridad de los ciudadanos. Seguiremos desplegando operativos permanentes para proteger a la comunidad y garantizar entornos más seguros”, señaló el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

La Policía Nacional reitera su invitación a denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad y convivencia ciudadana a través de la línea 123.