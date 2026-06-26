Asesinan a mototaxista en el sector El Bombeo del barrio Nelson Mandela

Un ataque con arma de fuego cobró la vida de Lewis Álvarez Periñán, de 29 años, en hechos ocurridos este jueves 25 de junio en el sector El Bombeo del barrio Nelson Mandela, en Cartagena.

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La víctima, de ocupación mototaxista y conocida con el alias de “El Calvo”, arribó a la zona transportando a un pasajero. Según las primeras informaciones de las autoridades, el agresor lo estaba esperando en el lugar, le disparó directamente y huyó del sitio.

Álvarez Periñán falleció en el lugar y, de acuerdo con el reporte oficial, registraba anotaciones judiciales por violencia intrafamiliar, inasistencia alimentaria y porte ilegal de armas de fuego.

Tras el crimen, unidades de la Policía Judicial se desplegaron en el sector con el fin de encontrar cámaras de seguridad que permitan identificar a los responsables de este hecho.