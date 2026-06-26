Asegurado cabecilla de grupo criminal dedicado a extorsionar comerciantes en Cartagena

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento contra Alexander Antonio Pereira Castro, alias Alex Pereira, presunto cabecilla del grupo delincuencial denominado Oficina de la Costa, dedicado a exigir dinero a comerciantes de Cartagena (Bolívar).

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Una fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales le imputó los delitos de concierto para delinquir y extorsión; ambas conductas agravadas. El procesado no aceptó los cargos.

De acuerdo con la investigación, se conoció de la existencia de la ‘Oficina de la Costa’ desde julio de 2023, grupo dedicados a exigirles entre 1 millón y 30 millones de pesos a comerciantes del perímetro urbano de Cartagena.

Dichas exigencias las realizaba, al parecer, ‘Alex Pereira’, principal cabecilla del grupo criminal, a través de llamadas y envío de mensajes de texto, enviados desde una cárcel donde se encontraba recluido. Además, también enviaría a los locales comerciales a integrantes de la ‘Oficina de la Costa’, quienes entregaban panfletos amenazantes, exigiendo el pago de lo exigido, a cambio de no atentar contra familiares o la vida de las víctimas.

El grupo Gaula de la Policía Nacional hizo efectiva la orden de captura en contra de este hombre, en el aeropuerto de Rio Negro (Antioquia), donde arribó después de haber sido expulsado por Panamá, país al que ingresó de manera irregular y con documentación falsa. Contra esta persona pesaba una notificación roja de Interpol.