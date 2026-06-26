Armada captura a presunto miembro del Clan del Golfo con armamento en zona rural de Cartagena

En desarrollo de una operación coordinada e interinstitucional, tropas de la Armada de Colombia y funcionarios de Policía Judicial de la Fiscalía General de la Nación, llevaron a cabo una diligencia de allanamiento a un inmueble en el sector conocido como Arroyo Grande.

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Como resultado de la operación que se desarrolló en el marco de la estrategia de seguridad “Plan Ancla Heroica”, tropas del Batallón de Infantería de Marina No. 12 adscritas a la Brigada de Infantería de Marina No.1 capturaron a un sujeto de 46 años presunto integrante del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo, subestructura “Nicolás Antonio Urango Reyes”, a quien se le incautó siete armas, entre ellas una de fuego, tres traumáticas, tres escopetas de fabricación artesanal, además de una mira telescópica, cuatro proveedores y 80 cartuchos de diferentes calibres.

En el inmueble, además fueron hallados un dron con tres baterías y dos controles, tres radios de comunicación, un cargador y un teléfono celular, elementos que serán analizados por las autoridades competentes como parte del proceso investigativo.

El capturado y el material incautado fueron puestos a disposición de la autoridad competente para continuar con las actuaciones judiciales correspondientes.

Este resultado contribuye a reducir las capacidades delictivas de esta estructura criminal y fortalece las condiciones de seguridad para los habitantes de Cartagena y sus zonas rurales, al retirar de circulación armamento y equipos que presuntamente serían utilizados para la comisión de actividades ilícitas, contribuyendo de esta manera a la tranquilidad y bienestar de las comunidades.

Con este resultado, la Armada de Colombia continúa afectando las capacidades logísticas y criminales de los grupos armados organizados que delinquen en el Caribe colombiano, ratificando su compromiso con la seguridad, la protección de la población civil y el mantenimiento de las condiciones de estabilidad en la región.