Alcaldía de Cartagena lidera campaña de recolección de ayudas para Venezuela

La Alcaldía Mayor de Cartagena, por disposición del alcalde Dumek Turbay y la gestora social Liliana Majana, ha dispuesto todas las capacidades distritales para la recolección y traslado de ayuda humanitarias, en el marco de la iniciativa Cartagena unida por Venezuela.

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La iniciativa, en respuesta al clamor de las miles de familias afectadas por la tragedia que hoy atraviesa nuestro vecino país, busca acudir al apoyo de ciudadano, además de los sectores público y privado, de la mano con toda la logística dispuesta por la Alcaldía Mayor de Cartagena.

Para ello se han habilitado dos puntos de acopio: el primero, en el Centro Intégrate, en el barrio Líbano, carrera 49 #31B- 125; y el segundo, en la Oficina de Gestión Social, en la Plaza de la Aduana. Ambos espacios en horario de de 8:00 am- 4:00 p.m.

El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, y la gestora social del Distrito, Liliana Majana, extienden al invitación a todos los ciudadanos, empresas, organizaciones sociales y líderes comunitarios para que se sumen a la iniciativa a través de sus aportes.

Las donaciones serán transportados hacia Venezuela, esta misma semana, y la próxima se realizará un segundo envío.

Esta iniciativa es posible gracias a la articulación entre nuestra Oficina de Gestión Social, Oficina de Cooperación Internacional, Secretaría del Interior y el Centro Intégrate, además de la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD).

¿Qué donaciones son prioritarias?

Alimentos no perecederos

Agua potable

Productos de aseo

Artículos de higiene personal

Ropa en buen estado

Herramientas e insumos

Otros elementos de primera necesidad