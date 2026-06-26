Aguas de Cartagena inicia megaobra de conducción con la llegada de 7,9 km de tuberías

Aguas de Cartagena inició la ejecución del plan de expansión de conducciones de agua potable para la ciudad, una megaobra estratégica orientada a fortalecer el sistema de acueducto y ampliar la capacidad de distribución desde la planta de tratamiento de agua potable El Cerro.

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La iniciativa contempla una inversión de 49.000 millones de pesos y la instalación de nuevas líneas de conducción, que permitirán incrementar la capacidad de distribución desde la planta El Cerro pasando de 32.000 m³/día a 48.000 m³/día. Esta ampliación fortalecerá la continuidad y confiabilidad del servicio, especialmente en las zonas de mayor crecimiento urbano.

El plan de expansión se desarrolla en dos frentes principales: la conducción Mamonal–Nelson Mandela y la conducción Policarpa–Bellavista, que en conjunto suman 7,9 kilómetros de nuevas tuberías en hierro dúctil en diámetros de 500 mm (5.4km) y 1000 mm (2.5 Km).

La ejecución avanza mediante tres contratos que ya se encuentran en fase activa. Actualmente, los equipos técnicos realizan actividades de replanteo topográfico y trabajos preliminares en campo, consolidando el inicio efectivo de esta expansión de infraestructura.

Un hito fundamental para el desarrollo del plan es la llegada al puerto de las tuberías y accesorios requeridos para su construcción. A partir de esta semana comenzará el traslado del material a los distintos frentes de trabajo, asegurando el avance previsto en el cronograma.

La culminación de las intervenciones está proyectada entre abril y septiembre de 2027, de acuerdo con la programación establecida para cada tramo.

Con esta intervención, Aguas de Cartagena fortalece la infraestructura de conducción del sistema de acueducto, incrementando la capacidad, confiabilidad y cobertura del servicio para las zonas de crecimiento de la ciudad.