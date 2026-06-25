UNGRD reacredita al equipo de búsqueda y rescate de la Armada en Cartagena

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), coordinadora del Proceso Nacional de Acreditación USAR, otorgó la re-acreditación al Grupo de Búsqueda y Rescate de la Armada Nacional USAR COL-19 como equipo de nivel mediano, la máxima categoría de acreditación nacional para este tipo de capacidades operativas.

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El reconocimiento fue concedido tras superar una rigurosa evaluación de estándares técnicos y operacionales, que certificó su capacidad para responder a emergencias, localizar personas y salvar vidas. La ceremonia se realizó por primera vez a bordo del ARC La Guajira, buque de apoyo logístico construido gracias a un convenio entre la UNGRD y la Armada Nacional.

La re-acreditación certifica la capacidad operacional de este grupo especializado para intervenir de manera inmediata en escenarios de desastre en cualquier región del país. En total, 52 rescatistas y los caninos Rojo, Candy, Lazy y Tamy superaron una exigente evaluación que puso a prueba sus conocimientos, procedimientos y habilidades para la búsqueda y rescate urbano.

“El nivel mediano es el máximo reconocimiento nacional otorgado a los grupos USAR en Colombia y certifica que cuentan con las capacidades necesarias para apoyar operaciones de búsqueda y rescate después de un desastre, tanto en su territorio como en cualquier lugar del país”, dijo el subdirector para el Manejo de Desastres, Ricardo Hurtado.

El Grupo USAR COL-19 obtuvo su acreditación inicial en mayo de 2021 y, desde entonces, ha mantenido un proceso permanente de entrenamiento y fortalecimiento de capacidades. Durante el ejercicio de re-acreditación, desarrollado en Coveñas en noviembre de 2025, el equipo enfrentó una evaluación integral que incluyó la demostración de 156 desempeños operativos y un ejercicio continuo de campo durante 24 horas.

El proceso de acreditación es coordinado por el Programa Nacional de Búsqueda y Rescate de la UNGRD y se destaca por sus altos estándares de calidad. Desde 2019, Colombia cuenta con el reconocimiento de las Naciones Unidas para acreditar grupos USAR nacionales bajo metodologías alineadas con los estándares internacionales de INSARAG.

Actualmente, Colombia cuenta con 23 grupos USAR acreditados: 14 de nivel liviano, siete de nivel mediano y dos de nivel pesado. Cerca de mil especialistas integran esta capacidad de búsqueda y rescate urbano en el país, lo que fortalece la preparación y respuesta del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres frente a emergencias y desastres.