SuperGiros y BetPlay llenaron de emoción los centros comerciales con pantallas

SuperGiros Bolívar y BetPlay volvieron a reunir a cientos de bolivarenses durante la transmisión del segundo partido de la Selección Colombia contra RD Congo en la Copa Mundial de la FIFA 2026, consolidando una vez más estos espacios como puntos de encuentro para vivir la pasión del fútbol.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La jornada se desarrolló en los centros comerciales La Plazuela, Parque Heredia, Plaza 90 y La Serrezuela, donde familias, clientes y seguidores de la Tricolor disfrutaron del encuentro en pantallas gigantes y participaron en las diferentes actividades preparadas por la compañía.

José Vergara Saltarín, jefe de Mercadeo y Comunicaciones de SuperGiros Bolívar, destacó la gran acogida que tuvo esta segunda jornada. “Nos llena de satisfacción ver la excelente respuesta de los cartageneros y bolivarenses, quienes una vez más nos acompañaron para vivir juntos la emoción del Mundial. Los invitamos desde ya a acompañarnos el próximo sábado, 27 de junio, donde tendremos más sorpresas, premios y actividades para seguir disfrutando cada partido de la Selección Colombia”.

Así se vivió la segunda jornada mundialista con SuperGiros

Como parte de la experiencia, durante la transmisión se realizó el sorteo de siete gafas mundialistas oficiales de la Selección Colombia, promoción que continúa vigente para quienes deseen participar en las próximas actividades programadas por SuperGiros y BetPlay.

Además, los asistentes disfrutaron de dinámicas y juegos interactivos, participando por souvenirs y viviendo una experiencia cargada de entretenimiento y espíritu mundialista.

Carlos Gómez, jefe de Juegos de Suerte y Azar de SuperGiros Bolívar, resaltó que estos espacios fortalecen el vínculo de la compañía con la comunidad. “Estos encuentros nos permiten acercar nuestras promociones y experiencias a los bolivarenses en escenarios de entretenimiento y unión familiar. Invitamos a todos a seguir participando en nuestras actividades, disfrutar de los sorteos y vivir junto a SuperGiros la emoción de cada partido durante el Mundial”.