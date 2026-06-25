Quinta edición del Festival de la Lechona en Bogotá

Festival

Bogotá está alista para recibir una nueva edición del Festival de la Lechona, un evento que durante tres días convertirá a la denominada Zona L en el epicentro de los sabores tradicionales del Tolima y el Huila. La actividad, que se desarrollará entre el 27 y el 29 de junio, coincide con las festividades de San Pedro que se celebran en los dos departamentos mencionados y busca acercar a los bogotanos a una de las expresiones gastronómicas más emblemáticas del centro de Colombia.

Freddy Medina, vocero y miembro de la Zona L, explicó que la iniciativa nació hace algunos años como una respuesta a las dificultades económicas que enfrentaron los comerciantes tras la pandemia. Según relató, en LO MÁS CARACOL, varios emprendedores del sector decidieron unirse para impulsar una propuesta que les permitiera dinamizar la economía local y, al mismo tiempo, rendir homenaje a sus raíces tolimenses y huilenses.

La idea encontró respaldo institucional y logró consolidarse hasta convertirse en un evento que este año llega a su quinta edición. Destacó que la mayoría de los empresarios que participan en la organización son oriundos del Tolima o del Huila, razón por la cual decidieron recrear en Bogotá el ambiente festivo que caracteriza las tradicionales celebraciones sampedrinas.

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Para esta versión se espera la participación de 86 lechonerías que ofrecerán una amplia variedad de preparaciones a los visitantes. El festival se desarrollará en el sector comprendido entre la calle 27 Sur y la calle 29 Sur, desde la carrera 12H hasta la avenida Caracas. Precisamente, la disposición geográfica de estas vías forma una letra “L”, coincidente con el nombre del plato del Festival.

Los asistentes encontrarán desde la tradicional lechona acompañada de insulso y cuero crocante, hasta innovadoras propuestas gastronómicas desarrolladas por las nuevas generaciones de cocineros. Entre las alternativas estarán hamburguesas de lechona, pizzas de lechona, burritos, nachos, totopos e incluso sushi elaborado con este producto típico colombiano.

Aunque las tendencias alimentarias han impulsado opciones vegetarianas y veganas en diversos eventos gastronómicos, Freddy Medina explicó que en este caso no habrá versiones libres de carne debido a que el ingrediente principal e indispensable de la lechona es precisamente el cerdo. No obstante, resaltó que todos los productos utilizados provienen de granjas certificadas y cumplen estrictos controles sanitarios, garantizando altos estándares de calidad para los consumidores.

Para quienes prefieren las recetas tradicionales, el festival mantendrá intacta la preparación clásica que ha dado fama a este plato. Además de la lechona típica, los visitantes podrán disfrutar de bebidas tradicionales como el masato de arroz y el masato de maíz, así como de otros productos representativos de la gastronomía regional.

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Uno de los acompañamientos más característicos será el insulso, una preparación elaborada a base de maíz y leche que suele compararse con la navideña natilla. Se cocina envuelta en hoja de plátano y asada al fuego, lo que le aporta un sabor particular asociado a la cocina campesina del Tolima y el Huila.

En cuanto a la preparación de la lechona, Freddy Medina explicó que se utilizan cortes seleccionados de pernil y lomo de cerdo, acompañados de arroz y arveja. La receta incorpora especias como ajo, tomillo, laurel, nuez moscada, paprika, color y comino. Todo ello es sometido a un proceso de 12 horas de cocción lenta, factor que contribuye a conservar la jugosidad y el sabor característico del plato.

Durante los tres días del festival también habrá actividades complementarias para los asistentes. Durante el Festival de la Lechona en Bogotá habrá muestras folclóricas, exhibiciones de trajes típicos y agrupaciones musicales encargadas de recrear el ambiente de las fiestas de San Pedro.

El Festival abrirá sus puertas los tres días a las 8:00 y cerrará a las 10:00 de la noche durante los tres días de programación. Los organizadores extendieron la invitación a bogotanos y turistas para que disfruten de una experiencia que combina gastronomía, tradición y cultura regional sin salir de Bogotá.

Para quienes este año no podrán viajar al Tolima o al Huila a celebrar las fiestas de San Pedro, la Zona L promete convertirse en una pequeña muestra de esas regiones, llevando a Bogotá los sabores, la música y las costumbres que han convertido a la lechona en uno de los grandes símbolos de la gastronomía de Colombia.