Policía captura a dos hombres y recupera celular hurtado en El Pozón

En desarrollo de los planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional de Colombia lograron capturar a dos sujetos que, minutos antes, habían despojado a una mujer de un equipo móvil en el sur de la ciudad.

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El resultado operativo se llevó a cabo en la carrera 88, del barrio El Pozón, donde las patrullas de vigilancia, durante una persecución, lograron capturar a alias ‘Migue’ y ‘Yoel’, de 25 y 36 años, respectivamente, quienes fueron señalados por la víctima de haberle robado un celular marca iPhone 15 Pro Max, avaluado en más de cuatro millones de pesos.

Los capturados, al parecer, serían los responsables de varios hurtos cometidos en ese sector. Durante el procedimiento fue recuperado el elemento y entregado a su propietaria quien agradeció la oportuna reacción policial.

El elemento recuperado y los indiciados, fueron dejados a disposición de la autoridad competente, a la espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

La Policía Nacional en Cartagena, destaca esta ofensiva contra el hurto donde se han capturado 536 personas por este delito.

“Continuaremos desarrollando operativos focalizados para prevenir y contrarrestar el hurto en todas sus modalidades, generando entornos más seguros para la comunidad”, afirmó el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.