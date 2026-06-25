Once capturados y más de 4.280 dosis de droga incautadas en municipios de Bolívar

A muchos se les acabó el negocio de la noche a la mañana. En una ofensiva simultánea desplegada por la Policía Nacional, once presuntos expendedores de droga fueron capturados en distintos municipios de Bolívar, mientras que más de 4.280 dosis de estupefacientes fueron sacadas de circulación antes de que llegaran a las calles y afectaran a niños, jóvenes y familias.

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Los operativos se llevaron a cabo en los municipios de Villanueva, El Carmen de Bolívar, Soplaviento, Mangangué y Arjona, donde uniformados de las diferentes especialidades adelantaron diligencias de allanamiento, registro y control que permitieron desarticular varios puntos utilizados, al parecer, para la comercialización de sustancias alucinógenas.

Durante la ofensiva fueron incautadas 4.280 dosis de cocaína, base de coca, bazuco y marihuana, golpeando las finanzas de las estructuras dedicadas al tráfico local de estupefacientes y evitando que estas sustancias fueran distribuidas en barrios y sectores vulnerables del departamento.

“Con estas acciones seguimos afectando de manera contundente a quienes pretenden lucrarse del tráfico de estupefacientes y poner en riesgo la tranquilidad de nuestras comunidades. No bajaremos la guardia y continuaremos desarrollando operaciones para capturar a los responsables de este delito y proteger a nuestros niños, jóvenes y familias”, afirmó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Los once capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar de manera oportuna cualquier actividad relacionada con el expendio de drogas, recordando que la información de la comunidad es fundamental para seguir cerrándole el paso al microtráfico en el departamento.