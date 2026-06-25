Ofensiva contra el porte ilegal en Bolívar deja 19 armas incautadas y 21 capturados

En las calles, en carreteras, durante patrullajes urbanos y operativos de control, la Policía Nacional mantiene una batalla silenciosa contra uno de los principales detonantes de la violencia: las armas de fuego ilegales. Solo durante el mes de junio, esa ofensiva permitió sacar de circulación 19 armas que, según las autoridades, presuntamente iban a ser utilizadas para la comisión de hechos delictivos en diferentes municipios del departamento de Bolívar.

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El resultado hace parte de la estrategia institucional para prevenir homicidios, lesiones personales, hurtos y otros delitos de alto impacto. De manera paralela, los operativos desarrollados por las diferentes especialidades de la Policía Nacional dejaron la captura en flagrancia de 21 personas por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, quienes fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Las incautaciones se lograron mediante puestos de control, labores de patrullaje, actividades de registro a personas y vehículos, así como acciones de inteligencia e investigación criminal desplegadas en zonas urbanas y rurales del departamento. Para las autoridades, cada arma ilegal retirada representa un riesgo menos para la seguridad y la convivencia ciudadana.

Los operativos se concentraron en sectores priorizados por su incidencia delictiva y en corredores viales estratégicos, donde las unidades policiales reforzaron los controles para impedir el transporte y la circulación de armas sin los permisos exigidos por la ley. Estas acciones hacen parte de una estrategia permanente orientada a anticiparse al delito y fortalecer la presencia institucional en los municipios del departamento.

Las autoridades insistieron en que el porte ilegal de armas continúa siendo uno de los factores que más inciden en la ocurrencia de hechos violentos. Por ello, además de las acciones operativas, la Policía Nacional mantiene campañas preventivas y un trabajo articulado con la comunidad para incentivar la denuncia oportuna, herramienta clave para identificar a quienes pretenden alterar el orden público y poner en riesgo la integridad de los ciudadanos.

“Cada arma que sacamos de circulación es una oportunidad para evitar una tragedia. Nuestro compromiso es continuar fortaleciendo las acciones operativas y preventivas para impedir que estos elementos lleguen a manos de quienes pretenden afectar la tranquilidad de los bolivarenses. Invitamos a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo la seguridad, porque el trabajo conjunto entre comunidad y Policía es fundamental para seguir salvando vidas”, afirmó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La Policía Nacional reiteró que continuará intensificando los controles y operativos en todo el departamento para combatir el porte ilegal de armas y debilitar las estructuras delincuenciales que afectan la tranquilidad de los ciudadanos, con el propósito de consolidar un territorio cada vez más seguro para todos.