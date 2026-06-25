Nueva tienda virtual de Marca Bolívar ofrece un 10% de descuento en artesanías y gastronomía

Para celebrar la llegada de su nueva tienda virtual, Marca Bolívar invita a los usuarios a descubrir su plataforma digital y disfrutar de un 10% de descuento en sus compras realizadas a través de www.marcabolivar.com

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La promoción aplica para productos de artesanía, gastronomía y accesorios elaborados por artesanos y productores bolivarenses. Para acceder al beneficio, los usuarios solo deberán ingresar a la página web y registrarse. Una vez completado el proceso, recibirán en su correo electrónico un código de descuento.

A través de la plataforma, los usuarios podrán comprar desde cualquier lugar del país y conocer las historias que hay detrás de cada creación, así como descubrir más sobre la cultura del departamento.

La promoción estará vigente por tiempo limitado. La invitación es a visitar www.marcabolivar.com, apoyar el talento del departamento y aprovechar este beneficio especial para llevar a casa un pedacito de Bolívar.