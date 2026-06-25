Mardique conmemoró el Día Mundial del Pescador con las comunidades de Pasacaballos

El corregimiento de Pasacaballos vivió una jornada de reconocimiento y tradición con la celebración del Día Mundial del Pescador, un espacio donde la Sociedad Portuaria Mardique participó activamente para homenajear a las familias que derivan su sustento de las faenas marítimas y fluviales en esta zona costera.

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La jornada comunitaria estuvo marcada por la recreación y la competencia sana a través de concursos que pusieron a prueba las habilidades cotidianas del oficio. Los pescadores del sector midieron sus destrezas en competencias tradicionales como el lanzamiento preciso de la atarraya, la velocidad y técnica para abrir el pescado, y la agilidad en la preparación del cordel de pesca, propiciando un escenario de camaradería y rescate cultural entre los asistentes.

Durante el desarrollo del encuentro, la gerente de Mardique, Beysi Martínez, acompañada por un equipo de colaboradores de la empresa, lideró la entrega de regalos y detalles especiales dirigidos a los miembros de las distintas asociaciones locales. La directiva enfatizó que el propósito central de la organización es consolidar relaciones de confianza con el entorno social y visibilizar el rol de la pesca responsable como un pilar de sostenibilidad ambiental y seguridad alimentaria.

El respaldo corporativo fue recibido de manera positiva por los voceros pesqueros del corregimiento. Reynaldo Rodríguez, representante legal de Adepespa, extendió un agradecimiento a la sociedad portuaria por la donación de electrodomésticos y obsequios que benefician de manera directa a los integrantes del gremio. En consonancia, Gleyder Villalobos, presidente de Agropez, aplaudió el acercamiento del sector privado y recordó la importancia de mantener estas alianzas estratégicas para dinamizar el bienestar social y económico de los hacedores de la pesca artesanal en Pasacaballos.