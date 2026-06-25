Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

25 jun 2026 Actualizado 12:23

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Hoy por Hoy CartagenaCartagena

Mardique conmemoró el Día Mundial del Pescador con las comunidades de Pasacaballos

La compañía portuaria se vinculó a la jornada festiva mediante la entrega de incentivos, electrodomésticos y actividades de integración

Entrega de premios en La Boquilla. // Mardique

Entrega de premios en La Boquilla. // Mardique

Entrega de premios en La Boquilla. // Mardique
Cartagena
Añadir Caracol Radio en Google

El corregimiento de Pasacaballos vivió una jornada de reconocimiento y tradición con la celebración del Día Mundial del Pescador, un espacio donde la Sociedad Portuaria Mardique participó activamente para homenajear a las familias que derivan su sustento de las faenas marítimas y fluviales en esta zona costera.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La jornada comunitaria estuvo marcada por la recreación y la competencia sana a través de concursos que pusieron a prueba las habilidades cotidianas del oficio. Los pescadores del sector midieron sus destrezas en competencias tradicionales como el lanzamiento preciso de la atarraya, la velocidad y técnica para abrir el pescado, y la agilidad en la preparación del cordel de pesca, propiciando un escenario de camaradería y rescate cultural entre los asistentes.

Durante el desarrollo del encuentro, la gerente de Mardique, Beysi Martínez, acompañada por un equipo de colaboradores de la empresa, lideró la entrega de regalos y detalles especiales dirigidos a los miembros de las distintas asociaciones locales. La directiva enfatizó que el propósito central de la organización es consolidar relaciones de confianza con el entorno social y visibilizar el rol de la pesca responsable como un pilar de sostenibilidad ambiental y seguridad alimentaria.

El respaldo corporativo fue recibido de manera positiva por los voceros pesqueros del corregimiento. Reynaldo Rodríguez, representante legal de Adepespa, extendió un agradecimiento a la sociedad portuaria por la donación de electrodomésticos y obsequios que benefician de manera directa a los integrantes del gremio. En consonancia, Gleyder Villalobos, presidente de Agropez, aplaudió el acercamiento del sector privado y recordó la importancia de mantener estas alianzas estratégicas para dinamizar el bienestar social y económico de los hacedores de la pesca artesanal en Pasacaballos.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir