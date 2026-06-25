LATAM anuncia cambios y reembolsos sin costo tras terremoto de 7,1 en Venezuela

Avión de LATAM Airlines con el tren de aterrizaje (Getty Images) / NurPhoto

LATAM Airlines Colombia anunció medidas especiales de flexibilidad para los pasajeros que puedan verse afectados por el terremoto de magnitud 7,1 registrado este miércoles 24 de junio en Venezuela, un movimiento telúrico que generó alarma en varios países de la región y que incluso se sintió en Colombia.

La aerolínea expresó su solidaridad con las comunidades impactadas por la emergencia y confirmó alternativas para que los viajeros puedan modificar sus planes sin asumir costos adicionales.

¿Qué opciones ofrece LATAM a los pasajeros?

Las medidas anunciadas por LATAM Airlines Colombia aplican para pasajeros con tiquetes programados entre el 25 de junio y el 1 de julio de 2026. Los viajeros podrán elegir entre las siguientes alternativas:

Cambio de fecha de viaje hasta siete días después de la fecha original, manteniendo la misma cabina y sin cobros adicionales.

Reembolso total del valor del tiquete sin penalidades.

Cambio de ruta con destino final a Cúcuta sin costos adicionales.

“Queremos brindar tranquilidad a nuestros pasajeros”

La CEO de LATAM Airlines Colombia, Erika Zarante, aseguró que la compañía busca ofrecer soluciones flexibles frente a la incertidumbre generada por la emergencia.

“En LATAM Colombia entendemos la incertidumbre y preocupación que una emergencia como esta puede generar en nuestros pasajeros y sus familias. Por eso, hemos activado alternativas de flexibilidad que permitan reorganizar sus viajes con mayor tranquilidad durante este difícil momento”, señaló.

Canales habilitados para realizar cambios

La compañía recomendó a los usuarios verificar el estado de sus vuelos y gestionar cualquier modificación a través de sus canales oficiales. Los pasajeros pueden realizar consultas o cambios mediante:

La página web oficial de LATAM.

La aplicación móvil de la aerolínea.

La línea telefónica 601 518 5800.

WhatsApp: +56 9 68250850.

LATAM indicó que continuará monitoreando la evolución de la situación en Venezuela y mantendrá informados a sus pasajeros sobre cualquier novedad operacional que pueda afectar sus itinerarios.

Un terremoto que generó alertas en el Caribe

El sismo tuvo su epicentro cerca del municipio de Montalbán, en el estado Carabobo, a unos 300 kilómetros al este de Caracas, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Debido a su profundidad superficial, de apenas 13,2 kilómetros, el movimiento fue percibido en gran parte del territorio venezolano.

Tras el evento, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió un aviso preventivo para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses. Sin embargo, posteriormente aclaró que no existía riesgo de tsunami para las costas venezolanas.

En Caracas, numerosos ciudadanos evacuaron edificios y permanecieron en las calles por precaución, mientras las autoridades reportaron daños en algunas estructuras y ordenaron el cierre preventivo del suministro de gas en varios inmuebles para evitar accidentes.