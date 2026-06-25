III Encuentro de la Red de Memoria, Paz y Resolución de Conflictos en Cartagena

El Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias acoge esta semana el III Encuentro de la Red de Memoria, Paz y Resolución de Conflictos, una iniciativa impulsada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en el marco de su Programa Democracia.

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El encuentro reúne del 23 al 25 de junio a representantes de instituciones públicas, organismos internacionales, academia, organizaciones de la sociedad civil y colectivos de víctimas de América Latina y España, para fortalecer una comunidad de práctica comprometida con la memoria, la construcción de paz y el fortalecimiento democrático.

“Este es un espacio para profundizar e intercambiar experiencias, analizar y sistematizar buenas prácticas de políticas públicas, y establecer mecanismos de cooperación sobre memoria, justicia restaurativa y paz”, indicó Carmen Morais, representante de la Dirección de Cooperación con América Latina y Caribe de AECID.

La Red se consolida como un espacio de cooperación horizontal y aprendizaje compartido, orientado a intercambiar experiencias, generar alianzas y promover respuestas colectivas frente a desafíos comunes como la polarización, la desinformación, el negacionismo o la fragilidad institucional de las políticas de memoria y paz.

Entre las organizaciones participantes se encuentran la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo de Argentina, Pontificia Universidad Católica de Río de Brasil, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Alberto Hurtado y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile, Legado de la Comisión de la Verdad, Jurisdicción Especial para la Paz, Ministerio de Cultura e Instituto Internacional de Estudios del Caribe de Colombia, Universidad de El Salvador y Comisión Nacional de Búsqueda de El Salvador, Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala; Centro de Colaboración Cívica de México y la Dirección Nacional de Defensorías Públicas de Paraguay.

La Cooperación Española le sigue apostando al diálogo, el intercambio de conocimientos y la cooperación técnica como herramientas para construir sociedades más democráticas, inclusivas y resilientes.