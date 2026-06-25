Fodesep designó a su nueva Mesa Directiva para el periodo 2026-2028

El Fondo de Desarrollo de la Educación Superior (FODESEP) definió las nuevas directrices de su gobernanza institucional de cara a los próximos dos años, oficializando los nombres de los profesionales que liderarán su máximo órgano de dirección administrativa. La decisión se tomó conforme a las directrices y procesos de elección interna estipulados por el Consejo de Administración de la entidad.

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De acuerdo con el pronunciamiento de la organización, Dionisio Fernando Vélez Trujillo fue nombrado como el nuevo Presidente del Consejo de Administración. En la misma línea de designaciones, la Vicepresidencia de esta importante instancia directiva estará a cargo de Leonardo Andrés Urrego Cubillos, configurando el equipo de liderazgo que asumirá las riendas para el periodo comprendido entre 2026 y 2028.

Esta renovación en las cabezas directivas del fondo busca consolidar las metas de fortalecimiento institucional y sostenibilidad de la educación superior a nivel nacional. La apuesta de la entidad se orienta a continuar abriendo espacios de articulación estratégica, promoviendo la innovación tecnológica y metodológica, y generando valor agregado directo para cada una de las Instituciones de Educación Superior afiliadas al ecosistema educativo.

Desde la administración de FODESEP expresaron un mensaje de reconocimiento a los nuevos directivos, extendiendo los mejores deseos para el desarrollo de sus funciones sectoriales. La institución manifestó su total confianza en que el perfil y liderazgo de ambos profesionales aportará de manera directa al cumplimiento de los grandes retos estratégicos que enfrenta el sector educativo del país, ratificando un modelo de gestión basado en la transparencia, el trabajo colaborativo y la construcción de oportunidades con impacto social positivo.