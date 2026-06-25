Findeter lanza crédito por $200.000 millones para municipios afectados por lluvias

La Banca de Desarrollo Territorial, Findeter - entidad del Grupo Bicentenario-, lanzó la línea de crédito de redescuento con tasa compensada ‘Territorios que renacen’, por $200.000 millones, destinada a financiar acciones de atención y recuperación en los territorios afectados por la emergencia económica, social y ecológica decretada por el Gobierno nacional en febrero debido a las lluvias e inundaciones que se presentaron a inicios de este año.

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El instrumento está dirigido a municipios de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Chocó, Bolívar, Cesar y Magdalena, así como a sus entidades descentralizadas, definidos con base en la focalización establecida en los decretos 150 del 11 de febrero de 2026 y 243 del 12 de marzo de 2026.

Condiciones y usos de los recursos

La línea de redescuento contempla plazos de hasta cinco años con hasta un año de gracia a capital y tasa compensada desde IBR + 1,00 % mes vencido, IBR + 1,15 % trimestre vencido e IBR + 1,25 % semestre vencido. Los recursos estarán disponibles hasta agotarse.

Los recursos podrán destinarse a financiar obras de infraestructura preventiva, la implementación de sistemas de alerta temprana, así como impulsar programas de reactivación económica que implementen las entidades territoriales dirigidos a Pymes.

También contemplan la financiación de proyectos para la recuperación de infraestructura básica y el restablecimiento de servicios esenciales como la reparación de viviendas, la intervención en vías terciarias, acueductos y redes de servicios públicos, la atención en salud y educación en las zonas más impactadas.

La asignación de los recursos priorizará a los municipios de categoría 6, es decir, aquellos con menores ingresos y mayor vulnerabilidad. En caso de remanentes, estos se destinarán progresivamente a municipios de categorías 5, 4 y 3.

Respuesta a la emergencia

Esta línea busca facilitar una respuesta a incluidos en la declaratoria, contribuyendo a la estabilización social y económica de las comunidades.

“Con esta línea de crédito buscamos brindar a los territorios herramientas financieras oportunas para atender la emergencia, proteger a las comunidades afectadas y acelerar la recuperación económica local. Nuestro compromiso es respaldar a las regiones para que puedan avanzar en su desarrollo”, afirmó Carlos Saad Llinás, presidente de Findeter.