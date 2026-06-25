Fenómeno de El Niño dispara la demanda de energía en el Caribe

El calor dispara la demanda de energía en el Caribe: Afinia llama al consumo responsable

Ante las proyecciones climáticas asociadas al Fenómeno de El Niño, Afinia, filial del Grupo EPM hace un llamado a los usuarios residenciales, comerciales e industriales de la región Caribe para fortalecer las prácticas de uso eficiente de la energía y contribuir a la estabilidad del sistema eléctrico durante los próximos meses.

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De acuerdo con los análisis realizados por expertos del sector energético, las altas temperaturas que acompañan este fenómeno climático generan un incremento significativo en la demanda de energía, debido al mayor uso de ventiladores, aires acondicionados, neveras y otros electrodomésticos en hogares, comercios e industrias.

German Caicedo Beltrán, Director de Generación de Energía de EPM manifestó que el fenómeno también está asociado con una disminución de las precipitaciones, lo que podría afectar los aportes hídricos a los embalses del país. Si las lluvias previstas para los meses de octubre y noviembre se reducen, los niveles de almacenamiento podrían no alcanzar su máxima capacidad antes del inicio de la temporada seca.

Caicedo Beltrán advirtió que el periodo más complejo podría presentarse entre diciembre de 2026 y marzo de 2027, siendo enero y febrero los meses de mayor exigencia para el sistema eléctrico nacional, cuando coincidirían altas temperaturas, mayor demanda de energía y menores aportes de agua a los embalses.

Frente a este panorama, Ricardo Arango, gerente general de Afinia anunció que la empresa comenzó a desarrollar campañas de sensibilización dirigidas a todos los segmentos de usuarios, incluyendo hogares, comercio e industria, promoviendo acciones que permitan gestionar adecuadamente el consumo de energía y contribuir a la confiabilidad y continuidad del servicio.

Recomendaciones para ahorrar energía

Afinia invita a los usuarios a implementar medidas sencillas que pueden generar un ahorro importante en el consumo:

· Evitar abrir constantemente la nevera.

· Agrupar las labores de planchado en una sola jornada semanal.

· Apagar luces y equipos eléctricos cuando no estén siendo utilizados.

· Desconectar cargadores y dispositivos electrónicos que permanezcan conectados sin necesidad.

· Utilizar bombillas LED o de bajo consumo, que son más eficientes y duraderas.

· Aprovechar al máximo la iluminación natural durante el día.

· Realizar mantenimiento periódico a equipos como aires acondicionados y neveras para garantizar su funcionamiento eficiente.

· Mantener cerradas puertas y ventanas cuando se utilice aire acondicionado para evitar pérdidas de refrigeración.

· Ajustar el aire acondicionado a temperaturas entre 23°C y 24°C para optimizar su desempeño.

· Aprovechar la ventilación natural abriendo puertas y ventanas cuando las condiciones lo permitan.

· Reducir el uso de duchas y estufas eléctricas, ya que son algunos de los equipos de mayor consumo energético.

La compañía reitera que el uso eficiente y responsable de la energía es una tarea compartida que contribuye a la sostenibilidad del sistema eléctrico y al bienestar de todos los usuarios de la región.