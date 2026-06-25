Conoce a la nueva directora de la Oficina de Gestión del Riesgo en Cartagena

Los ajustes en el gabinete distrital continúan consolidándose con el anuncio de Gabriela Tinoco Álvarez como la nueva directora de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD). La designación se da tras el reciente nombramiento de Daniel Vargas como secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, lo que generó el relevo en esta dependencia estratégica encargada de la prevención y atención de emergencias.

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La nueva funcionaria cuenta con un perfil técnico enfocado en la gestión pública y la contratación estatal, respaldado por su experiencia previa en asesoría jurídica y dirección en entidades clave de la región. En su trayectoria destaca su paso por la Gobernación de Bolívar, la Alcaldía de Cartagena, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) y la Secretaría del Interior Distrital, donde ha liderado procesos de coordinación institucional y acompañamiento legal a dependencias de alta relevancia.

Al confirmar su llegada al equipo de gobierno, el mandatario local manifestó su total confianza en la capacidad de la abogada para dar continuidad al plan integral que viene desarrollando la OAGRD, el cual ha mostrado resultados positivos en las labores preventivas de limpieza de canales y mantenimiento de caños para reducir los niveles de inundación en las zonas más vulnerables de la capital de Bolívar.

Por su parte, Tinoco Álvarez agradeció la confianza delegada por la administración y fijó su mirada en los desafíos inmediatos del cargo. Su propósito al frente de la entidad se centrará en robustecer el trabajo articulado con las comunidades y los organismos de socorro, priorizando los proyectos de mitigación y la adaptación de la ciudad frente al cambio climático para consolidar entornos mucho más seguros y preparados ante cualquier fenómeno natural.