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25 jun 2026 Actualizado 18:36

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Condenan a más de cuatro años de prisión a un empresario por millonaria omisión de IVA en Cartagena

El procesado fue hallado responsable de no trasladar a la DIAN los recursos recaudados que superaban los 400 millones de pesos

Cárcel de Tenera en Cartagena. // Caracol Radio

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Las evidencias presentadas por un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Bolívar permitieron que un juez con función de conocimiento condenara a 4 años y 3 meses de prisión a Franklin Manuel Díaz Muñoz, quien fue encontrado responsable del delito de omisión del agente retenedor.

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La decisión judicial se refiere a hechos registrados entre 2011 y 2014 cuando el ahora sentenciado se desempeñaba como representante legal de una sociedad de ingenieros, y en tal condición omitió trasladar los recursos recaudados por Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la Dirección Seccional de Impuestos de Cartagena (DIAN).

La Fiscalía determinó que el incumplimiento de dicha obligación superó los 400 millones de pesos, con lo que se afectó a la administración pública.

Además de la pena de prisión impuesta el fallo inhabilita al procesado para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la condena y lo obliga a pagar una sanción de 315’124.000 pesos.

Esta decisión fue apelada por la defensa del investigado.

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