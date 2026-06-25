Condenan a más de cuatro años de prisión a un empresario por millonaria omisión de IVA en Cartagena

Las evidencias presentadas por un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Bolívar permitieron que un juez con función de conocimiento condenara a 4 años y 3 meses de prisión a Franklin Manuel Díaz Muñoz, quien fue encontrado responsable del delito de omisión del agente retenedor.

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La decisión judicial se refiere a hechos registrados entre 2011 y 2014 cuando el ahora sentenciado se desempeñaba como representante legal de una sociedad de ingenieros, y en tal condición omitió trasladar los recursos recaudados por Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la Dirección Seccional de Impuestos de Cartagena (DIAN).

La Fiscalía determinó que el incumplimiento de dicha obligación superó los 400 millones de pesos, con lo que se afectó a la administración pública.

Además de la pena de prisión impuesta el fallo inhabilita al procesado para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la condena y lo obliga a pagar una sanción de 315’124.000 pesos.

Esta decisión fue apelada por la defensa del investigado.