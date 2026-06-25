Condenan a más de 18 años de prisión a dos hombres por homicidio en el barrio Boston

Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de conocimiento de Cartagena condenará a Jhon David Correa Peinado y a Luis Roberto Bermúdez Pacheco a penas de prisión de 19 años y 5 meses; y de 18 años, respectivamente.

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La decisión judicial se da luego de que los dos hombres, de manera libre, espontánea y asesorados por su abogado admitieran su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

La Fiscalía demostró que el 27 de agosto de 2024, en el barrio Boston en Cartagena, Correa Peinado, quien se movilizaban como parrillero en una moto, accionó un arma de fueron contra un ciudadano de 25 años.

El vehículo era conducido por Bermúdez Pacheco. La víctima murió cuando era llevada a un centro asistencial. Los dos hombres fueron capturados por la Policía Nacional y en su poder les fue encontrada el arma presuntamente usada en el ataque.

En desarrollo de proceso judicial los dos hombres suscribieron un preacuerdo con la Fiscalía, el cual fue avalado por el juez de conocimiento. Dicha sentencia se encuentra ejecutoriada.