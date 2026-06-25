Concejales de Cartagena exigen controles drásticos al parqueo en el corredor de carga

El Concejo Distrital de Cartagena desarrolló una intensa sesión plenaria enfocada en examinar la movilidad de la ciudad y avanzar en la regulación de la convivencia escolar. El debate inició con la rendición de cuentas del director del Departamento Administrativo de Tránsito y Transportes (DATT), José Ricaurte, quien expuso los resultados operativos y financieros de la entidad con corte a mayo de 2026.

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Entre los logros destacados por la dirección del DATT se encuentra la recuperación de más de 1.122 millones de pesos por cartera vencida y el recaudo de 4.097 millones de pesos mediante procesos de embargo. En materia de trámites, más de 15.000 ciudadanos lograron refrendar sus licencias de conducción y se alcanzaron los 1.992 traspasos de vehículos. Sin embargo, el informe también reveló una preocupante radiografía de seguridad vial con un saldo de 712 siniestros que dejaron 50 personas fallecidas y más de 1.000 heridas en lo que va del año.

Movilidad bajo la lupa de los cabildantes

Tras la exposición del funcionario, los concejales centraron sus críticas en los puntos críticos de congestión que padece la capital de Bolívar. El concejal Laureano Curi, de la bancada ASI, manifestó su preocupación por la falta de regulación de los agentes de tránsito en el corredor de carga, argumentando que los vehículos pesados se estacionan de manera desordenada obstruyendo por completo la movilidad general. Frente a esto, el director de la entidad anunció mesas de trabajo con la empresa Maersk para mitigar los flujos logísticos que colapsan los accesos.

Por su parte, otros miembros de la corporación sumaron peticiones puntuales para diversas zonas de la ciudad:

Centro Histórico : El concejal David Caballero solicitó adaptar visualmente las señales de tránsito para que respeten la estética patrimonial de la zona amurallada.

: El concejal David Caballero solicitó adaptar visualmente las señales de tránsito para que respeten la estética patrimonial de la zona amurallada. El Pozón : La concejal Luz Marina Paria pidió celeridad en la construcción del puente que reemplazará la balsa artesanal usada actualmente para cruzar vehículos sobre el caño.

: La concejal Luz Marina Paria pidió celeridad en la construcción del puente que reemplazará la balsa artesanal usada actualmente para cruzar vehículos sobre el caño. Ternera y Punta Canoa: Los cabildantes Emmanuel Vergara y William Pérez exigieron planes viales para regular el tráfico pesado en la diagonal 32 y señalizaciones prioritarias en entornos escolares y centros de salud rurales, respectivamente.

Avanza la regulación de dispositivos electrónicos en las aulas

La sesión continuó con la audiencia pública del proyecto de acuerdo 111, una iniciativa que busca establecer lineamientos para el uso responsable y pedagógico de dispositivos electrónicos personales dentro de las instituciones educativas oficiales de Cartagena.

Durante la participación ciudadana, el docente Diter Olarte advirtió sobre la alarmante falta de concentración de los estudiantes debido a la adicción digital, vinculando este fenómeno con los bajos promedios obtenidos en las pruebas Saber Pro en el distrito. El concejal William Pérez, autor del proyecto, aclaró que la propuesta no plantea una prohibición absoluta, sino una ruta articulada con los manuales de convivencia para mitigar los riesgos asociados a la distracción y el ciberacoso.

La viabilidad técnica de la iniciativa fue respaldada formalmente por la Secretaría de Educación Distrital a través de un concepto del profesional Manuel Acosta Julio. El documento técnico celebra que el proyecto proteja el debido proceso de los jóvenes al prohibir decomisos permanentes o la revisión arbitraria de contenidos privados, aunque recomendó incorporar precisiones estrictas sobre el concepto de «custodia temporal» antes de la aprobación definitiva del articulado.