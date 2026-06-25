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25 jun 2026 Actualizado 09:21

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Cerca de 200 mil habitantes de Cartagena permanecieron sin agua potable por casi 24 horas

Acuacar finalizó reparación de tubería de 45 pulgadas, pero no aclara si se mantiene la programación de racionamientos de este jueves

Cerca de 200 mil habitantes de Cartagena permanecieron sin el servicio de agua potable por casi 24 horas

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Aguas de Cartagena informa a la comunidad que finalizaron con éxito los trabajos de reparación de la línea de conducción de agua cruda de 45 pulgadas.

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Con la infraestructura nuevamente en operación, se inició la recuperación progresiva del sistema y la normalización del suministro de agua en los sectores afectados.

La empresa agradece la comprensión de la ciudadanía y reitera su compromiso con la continuidad y calidad del servicio de acueducto, sin embargo, no se aclara si se mantiene la programación de racionamientos de este jueves en los barrios afectados durante el daño, además de la orden del Tribunal Administrativo de Bolívar, que establece suspender las suspensiones.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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