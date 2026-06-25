Cerca de 200 mil habitantes de Cartagena permanecieron sin agua potable por casi 24 horas

Cerca de 200 mil habitantes de Cartagena permanecieron sin el servicio de agua potable por casi 24 horas

Aguas de Cartagena informa a la comunidad que finalizaron con éxito los trabajos de reparación de la línea de conducción de agua cruda de 45 pulgadas.

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Con la infraestructura nuevamente en operación, se inició la recuperación progresiva del sistema y la normalización del suministro de agua en los sectores afectados.

La empresa agradece la comprensión de la ciudadanía y reitera su compromiso con la continuidad y calidad del servicio de acueducto, sin embargo, no se aclara si se mantiene la programación de racionamientos de este jueves en los barrios afectados durante el daño, además de la orden del Tribunal Administrativo de Bolívar, que establece suspender las suspensiones.