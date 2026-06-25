Cartagena se consolida como eje de expansión educativa con la llegada de Innova Schools

Cartagena da un paso firme hacia el fortalecimiento de su ecosistema formativo y la atracción de inversión extranjera con la llegada de Innova Schools. El pasado 24 de junio, la multinacional educativa oficializó el inicio de sus operaciones en la capital de Bolívar con la postura de la primera piedra de lo que será su nuevo colegio, marcando un hito dentro de su plan de crecimiento en Colombia y su consolidación en el norte del país.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La elección de la ciudad responde a su gran potencial demográfico y de desarrollo económico. En un entorno donde las familias cartageneras demandan cada vez más alternativas con estándares globales, esta nueva institución privada implementará un modelo pedagógico enfocado en el aprendizaje colaborativo, la autonomía, el manejo intensivo del inglés y el uso intencionado de la tecnología para responder a los retos del siglo XXI.

Además del impacto en las aulas, el proyecto representa un importante motor para la reactivación económica y laboral de la Heroica. La fase constructiva y la posterior operación del plantel generarán oportunidades directas para empresas locales de infraestructura, mantenimiento y proveeduría de servicios. Asimismo, se estima que la sede incorporará entre 35 y 40 docentes de la región, sumados a los equipos operativos y administrativos que requiere el funcionamiento de la red.

La llegada de este nuevo actor educativo ha sido celebrada por el liderazgo local de promoción de inversiones. Carolina Rosales, directora de Invest in Cartagena, destacó el valor de este hito para la transformación social comunitaria, señalando que la propuesta pedagógica bilingüe y global no solo ampliará las oportunidades formativas de niños y jóvenes, sino que dinamizará el entorno e impactará positivamente en la calidad de vida de las familias locales.

Con la apertura de esta sede costera, que se suma a la reciente inauguración de su colegio en Barranquilla, Innova Schools proyecta convertirse para el año 2030 en la red privada de educación K-12 más grande de Colombia, apalancando desde Cartagena el talento humano que liderará el crecimiento económico de la región durante las próximas décadas.