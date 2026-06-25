Cartagena abre una vitrina para 120 emprendimientos y empresas del Caribe en Expocaribe 2026

Durante tres días, la Plaza de la Aduana, uno de los espacios más emblemáticos del Centro Histórico de Cartagena, se convertirá en una vitrina abierta para el talento empresarial del Caribe. Allí se realizará Expocaribe 2026, una feria que reunirá a 120 emprendedores y empresarios de Cartagena, Bolívar y la región Caribe, con una muestra de productos, servicios, creatividad, innovación y marcas locales.

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La séptima edición de Expocaribe, organizada por la Cámara de Comercio de Cartagena, se llevará a cabo los días 26, 27 y 28 de junio, con entrada gratuita para cartageneros, familias, visitantes y turistas.

La feria reunirá propuestas de gastronomía, moda, bienestar, artesanías, decoración, accesorios, industrias creativas, innovación y servicios. Este espacio busca ampliar la visibilidad de los negocios locales y regionales, facilitar su circulación comercial y acercar al público a la oferta empresarial que se está consolidando en Cartagena, Bolívar y el Caribe.

“Expocaribe es una invitación a mirar de cerca el talento empresarial que se está construyendo en nuestro territorio. Detrás de cada marca hay historias de esfuerzo, creatividad y crecimiento. Queremos que la ciudadanía, los visitantes y los aliados se conecten con esa oferta, la apoyen y reconozcan el papel que cumplen nuestros emprendedores y empresarios en la economía de Cartagena, Bolívar y el Caribe”, afirmó Andrea Piña Gómez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena.

Uno de los momentos especiales de esta edición será la pasarela desarrollada en alianza con Ixel Moda, que se realizará el sábado 27 de junio. Esta puesta en escena integrará diseño, identidad cultural, creatividad y emprendimiento, y permitirá destacar el trabajo de diseñadores, artesanos y creadores vinculados a las industrias creativas y culturales del Caribe colombiano.

Expocaribe 2026 cuenta con el respaldo de aliados estratégicos como la Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría de Hacienda y Espacio Público; Alegra, Fundación Santo Domingo, SENA, Zasca, Conviventia e Ixel Moda, organizaciones que se suman a esta agenda para acompañar el crecimiento de los emprendedores y empresarios del territorio.

Para la Cámara de Comercio de Cartagena, Expocaribe hace parte de su propósito de abrir espacios de conexión, visibilidad y relacionamiento para el tejido empresarial, y de acercar a la ciudadanía a las marcas, productos y servicios que nacen y crecen desde la región.

La Cámara invita a residentes, visitantes y turistas a recorrer esta vitrina empresarial y a apoyar a quienes, desde sus negocios, aportan al desarrollo económico de Cartagena, Bolívar y el Caribe.

Expocaribe 2026Lugar: Plaza de la Aduana, Centro Histórico de CartagenaFecha: 26, 27 y 28 de junio de 2026Horario: 10:00 a. m. a 10:00 p. m.Entrada: gratuita